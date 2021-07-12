İş makinesiyle tesviye yapılan alanda rastlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyünün Kaşıkcı Mahallesi'nde, Şerafettin Gür'e ait arazide villa çalışması yürüten işçiler, mezar yapısını fark etti.

AA'nın haberine göre durumun bildirilmesi üzerine Bilecik Müze Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince alanda inceleme yapıldı.

Çalışma durdurularak, nekropol olduğu değerlendirilen yapının üzeri kapatıldı.

Bölgenin kamulaştırılmasının ardından arkeolojik kazı başlatılacağı öğrenildi.​​​​​​​

Toprakla üzeri örtülen bölgenin definecilerden koruması için jandarma ekipleri tarafından gözetim altında tutuluyor.