Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

DHA

İlçeye bağlı Yeğenli Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla ikinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgede araştırma yapan ekipler, iş makinesi ile kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen antik döneme ait olduğu düşünülen 6 taş ise incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



