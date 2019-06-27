Olay, öğleden sonra Kuzucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş makinesi operatörü olan İbrahim K. ve Halil K., arasında aynı iş için düşük fiyat verilmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavgaya karışan Halil K.'nın oğlu H.K. (15),İbrahim K.'yı karnından ve sırtından bıçakladı. İbrahim K. da aracından aldığı ruhsatsız tabancayla Halil K.'ya ateş ederek sağ bacağından yaraladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan Halil K. tedavisinin ardından taburcu edilip, oğlu H.K. ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan İbrahim K.'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.