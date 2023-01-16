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Eskişehir'de iş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzemeye ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen taş esere el konuldu

Giriş: 16.01.2023 - 12:49 | Güncelleme: ABONE OL
İş makinesi ile kaçak kazıya suçüstü!
AA

Eskişehir'de iş makinesi ile kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğançayır Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen jandarma, bölgede iş makinesi ile kaçak kazı yaptığı öne sürülen 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzemeye ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen taş esere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

*Fotoğraflar: DHA

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