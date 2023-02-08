Yüzlerce iş makinesi ve TIR yola çıktı

İHA

İstanbul’dan deprem bölgesine yardım malzemesi götürecek TIR'lar ile enkaz kaldırma ve yol açma çalışmalarında kullanılacak yüzlerce iş makinesini taşıyan Ro-Ro gemisi, İskenderun Körfezi'ne gitmek üzere Pendik Limanı'ndan hareket etti.

Gemide İstanbul’dan toparlanan 300 ekskavatör, dozer, kepçe, hurda kamyonu ve yardım TIR'larının olduğu belirtildi. Yardım malzemelerinin bulunduğu gemi havadan dron ile görüntülendi.

Beşiktaş Kulübü'nden gün içinde yapılan açıklamada ise, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin katkılarıyla deprem bölgelerine 40 adet iş makinesi yönlendirilmiştir" denildi.