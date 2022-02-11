DHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde, villada düzenlenen yılbaşı gecesi partisinde, iddiaya göre, iş insanının torunu ve İstanbullu diğer bir iş insanının torunu olduğu belirtilen kişilerin., 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ve cinsel tacizde bulundu. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, adresinde yapılan aramada bulunamayan diğer şüphelinin Amerika´ya gittiği tespit edildi. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Olay, geçen yılbaşı akşamında Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşları 14 ile 17 arasında değişen gençler, yılbaşı partisi için bir villada toplandı. Villada bulunanlar arasında iş insanının 17 yaşındaki torunu ve İstanbullu iş insanının torunu yer yer aldı. İddiaya göre, Almanya'dan ailesiyle Çeşme'ye tatile gelen 14 yaşındaki şahıs. 15 yaşındaki şüpheli tarafından cinsel tacize, bir diğer şüpheli tarafından ise cinsel istismara uğradı. Gece saat 02.00 sıralarında şüpheli bir kişinin babası tarafından partinin yapıldığı villadan alınıp eve götürüldü.