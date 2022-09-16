İş insanına çıplak fotoğraflı şantaj şüphelileri yakalandı

İstanbul'da, iş insanını otomobilin bagajına koyarak kaçıran 8 şüpheli operasyonla yakalandı.
Beylikdüzü ilçesinde 16 Mayıs Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, gece kulübü işlettiği öğrenilen M.A., iş yerine gelen silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Bir gece önce aynı eğlence mekanına müşteri olarak gelen ve iş yeri sahibiyle tartıştıkları tespit edilen şüpheliler M.A.'yı geldikleri otomobilin bagajına koyarak iş yerinden ayrıldılar.
ÇIPLAK FOTO TEHDİDİ İLE PARA İSTEDİLER
Olayın polise haber verilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Kaçıran kişilerin M.A.'nın ağabeyini arayarak çıplak videolarını çekip sosyal medyada yayınlamakla tehdit ederek 100 bin lira istedikleri tespit edildi.
"ZORLA ÇIKARTIP, OTOMOBİLİN BAGAJINA KOYDULAR"
Gasp Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı belirlenen Fesih E.(33)'yi bir gün sonra gözaltına aldı. Fesih E.'nin gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra serbest bırakılan M.A. polise gelerek şikayetçi oldu. M.A. ifadesinde "Sabaha karşı işyerine geldiler. Ellerinde tabanca ve uzun namlulu silahlar vardı. Beni zorla dışarı çıkartıp, otomobilin bagajına koydular. Bir süre gittikten sonra bir eve soktular. Burada çıplak fotoğraflarımı çekmekle tehdit ettiler. Sonra ne oldu bilmiyorum. Serbest bıraktılar" dedi.
POLİS ŞÜPHELİLERDEN 2'SİNİ KISA SÜREDE YAKALADI
Polisin çalışması sonucu olaya karışan, Yakup E. (29) ve Fırat Ü. (20) de yakalandı. Fırat Ü.'nün evinde yapılan aramada otomatik tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DİĞER ŞÜPHELİLER İÇİN ÖZEL HAREKATLI OPERASYON
Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler Rıdvan E.(32) , Kenan T.(25) Murat A.(24), Bünyamin E.(22), Salahaddin K.(24) Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenilirken, o anları da polis kamerası kaydetti.
Çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Murat A., Salahaddin K. ve Kenan T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Rıdvan E. ve Bünyamin E. adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.
EVLERİNDE 9 KİLOGRAM UYUŞTURUCU BULUNDU
Öte yandan şüphelilerle birlikte ele geçen silahların başka bir suçta kullanılıp kullanılmadığının tespiti için incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin evinde ele geçirilen yaklaşık 9 kilogram uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu belirtildi.
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