İş insanından 3 gündür haber yok!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine 3 gün önce iş görüşmesi için gelen Şırnaklı iş insanından haber alınamıyor.

İddiaya göre iş görüşmesi için Gölbaşı ilçesine gelen Şırnaklı iş insanı Kamil Sunar'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Hayatından endişe duyan yakınlarının ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, iş insanı Sunar'a ait otomobili Gölbaşı ilçesindeki Çetintepe Barajı yakınlarında buldu.

Araçta inceleme yapan polis ekipleri, Sunar'ın bulunması için çalışma başlattı.