Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da iş insanına işkenceyle senet imzalattılar! - Güncel haberler

        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!

        İstanbul'da, daha önce birlikte iş yaptıkları iş insanını kaçırarak işkenceyle zorla senet imzalatıp, 14 bin dolar parasını aldıkları iddia edilen 10 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin iş insanını kaçırdıkları ve işyerinde darp ettikleri anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerden 6´sı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:57 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvuran mağdur A.A.Q.A., Şişli´de zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığını, Gaziosmanpaşa´da adresini bilmediği bir yere götürüldüğünü söyledi.

        270 BİN DOLARLIK SENET İMZALATTILAR

        DHA'da yer alan habere göre A.A.Q.A. kendisini kaçıran kişiler tarafından darp edilip işkence gördüğünü ve kendisine 270 bin dolarlık senet imzalatıldığını iddia etti.

        .png
        .png

        14 BİN DOLARINI GASP ETTİLER

        İş insanı aynı şüphelilerin 14 bin dolar parasını aldığını da söyledi. Şüphelilerin, 270 bin dolarlık senetten geri kalan parayı bulması için, kendisini serbest bıraktığını anlatan A.A.Q.A polislerden yardım istedi.

        .png
        .png
        REKLAM

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, kaçırma ve darp olayının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirlendi.

        .png
        .png

        KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

        Görüntülerde şüphelilerin minibüse bindirdikleri mağduru, bir binaya soktukları ardından darp ettikleri görülüyor. Şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi.

        .png
        .png

        10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri, 29 Ağustos Salı günü önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi; 10 şüpheli yakalandı.

        .png
        .png

        TÜFEK VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 pompalı av tüfeği ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler arasında bulunan A.Ö. yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        .png
        .png

        6 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan 10 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6´sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cinsel istismar iddiasında üvey babalarına baltayla saldırdılar!
        Cinsel istismar iddiasında üvey babalarına baltayla saldırdılar!
        Fırtına can aldı!
        Fırtına can aldı!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Johannesburg'da büyük yangın
        Johannesburg'da büyük yangın
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü
        Habertürk Anasayfa