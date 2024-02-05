İş insanı ve eşine silahlı saldırı! Şoför öldü, bir kişi gözaltında

İş insanı ve eşine silahlı saldırı! Şoför öldü, bir kişi gözaltında

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Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olay bir hafta önce Mahmutbey gişeleri istikameti üzerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre iş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz’in içinde bulunduğu araca, motosikletli biri tarafından silahlı saldırı düzenledi.

Şoför Muhammet Yaşar (Fotoğraf: Haberturk.com) ŞOFÖR ÖLDÜ Cengiz çifti, saldırıdan yara almadan kurtulurken, şoför Muhammet Yaşar yaralandı. Ağır yaralanan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırganı tespit etmek için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Emniyette götürülen şüphelinin sorgusu devam ediliyor. REKLAM *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.