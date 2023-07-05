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Eskişehir'de restoranda yemek yiyen iş insanı silahla vuruldu

Eskişehir'de iş insanı İsmail Ilgaz, piknik alanındaki restoranda yemek yediği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Ilgaz hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

Giriş: 05.07.2023 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL
İş insanı restoranda silahla vuruldu - Haberler
DHA

Eskişehir'de, restoranda yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğrayan iş insanı İsmail Ilgaz yaralandı.

Bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanı olan İsmail Ilgaz, arkadaşıyla birlikte Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki bir piknik alanına gitti.

Ilgaz ve arkadaşı buradaki bir restoranda yemek yerken, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş edip olay yerinden kaçtı.

İki bacağından da yaralanan İsmail Ilgaz, iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Ilgaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince araştırma başlatıldı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.

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