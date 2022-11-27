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İş insanı kazadan yara almadan kurtuldu

İş insanı Eray Kapıcıoğlu’nun içinde bulunduğu 20 milyon lira değerindeki lüks araç, karşı yönden gelen araçla çarpışarak kazaya karıştı. Kaza sonrası yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi

Giriş: 27.11.2022 - 23:52 | Güncelleme: ABONE OL
İş insanı kazadan yara almadan kurtuldu
Kazadan yara almadan kurtuldu
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre iş insanı Eray Kapıcıoğlu trafik kazası geçirdi. Kaza, İstinye’de meydana geldi. Kapıcıoğlu’nun şoförünün kullandığı lüks araç, İstinye Caddesi üzerinde karşı yönden gelen araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Eray Kapıcıoğlu’nun aracına çarpan araç, kontrolden çıkarak önce yol kenarında park halinde bulunan ticari minibüse, daha sonra da demir korumalıklara çarparak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda trafik ve asayiş polisi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan olmazken işadamının içinde bulunduğu 20 milyon TL değerindeki lüks araçta ciddi hasar oluştu. Eray Kapıcıoğlu, muhabirlere “Araç içerisindeydim. Çok şükür bize bir şey olmadı. Olan araca oldu” açıklamasında bulundu. Kapıcıoğlu, kaza yerine gelen başka bir araçla oradan ayrıldı. Kazaya karışan araçlar, olay yerine gelen çekiciler tarafından kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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