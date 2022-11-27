Kazadan yara almadan kurtuldu

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre iş insanı Eray Kapıcıoğlu trafik kazası geçirdi. Kaza, İstinye’de meydana geldi. Kapıcıoğlu’nun şoförünün kullandığı lüks araç, İstinye Caddesi üzerinde karşı yönden gelen araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Eray Kapıcıoğlu’nun aracına çarpan araç, kontrolden çıkarak önce yol kenarında park halinde bulunan ticari minibüse, daha sonra da demir korumalıklara çarparak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda trafik ve asayiş polisi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan olmazken işadamının içinde bulunduğu 20 milyon TL değerindeki lüks araçta ciddi hasar oluştu. Eray Kapıcıoğlu, muhabirlere “Araç içerisindeydim. Çok şükür bize bir şey olmadı. Olan araca oldu” açıklamasında bulundu. Kapıcıoğlu, kaza yerine gelen başka bir araçla oradan ayrıldı. Kazaya karışan araçlar, olay yerine gelen çekiciler tarafından kaldırıldı.