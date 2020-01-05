İş için gittiği Gürcistan’da 5 gün sonra böyle bulundu

İHA

Ordulu İbrahim Çatık, Gürcistan’ın Batum şehrinde ölü bulundu.

Kumru ilçesinde inşaat işçiliği yapan İbrahim Çatık, 31 Aralık günü iş bağlantısı kurmak için Gürcistan'a gitti. Bir daha kendisinden haber alınamayan İbrahim Çatık’ın aracı Batum'da yanmış bir vaziyette bulundu. Aracın içinden İbrahim Çatık'ın yanmış cesedi çıkarıldı.

Gürcü yetkililerin olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırdıkları öğrenildi.