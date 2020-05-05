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Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının düşüşe geçmesiyle birlikte iş dünyası yavaş yavaş normale dönmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı doğrultusunda bazı iş yerleri şimdiden mesailerini eski rutinine çevirirken bazı sektörler ise 11 Mayıs haftasından itibaren yeniden çalışmaya başlayacak.

Mart ayından beri önlem amaçlı kapalı olan AVM'ler 11 Mayıs itibarıyla yeniden açılabilecek. İlk etapta 436 AVM kademeli olarak açılmaya başlanacak. Ramazan Bayramı sonrası ise AVM'lerin tam açılışa geçmesi planlanıyor.

Ankara'da Yeni Gimat GYO, Ankamall AVM'nin 11 Mart itibarıyla açılacağını duyururken İstanbul'da da Akiş GYO, bünyesinde bulunan Akasya ve Akbatı'nın 1 Haziran tarihinde açılacağını duyurdu. Diğer AVM'lerin de kademeli olarak açılışlarını duyurması bekleniyor.

AVM'lerin yanı sıra perakende sektöründe de kepenkler kalkıyor. 11 Mayıs itibarıyla giyim, ayakkabı, züccaciye, çanta vb. ürünlerin satıldığı dükkanlar açılabilecek. Bir süredir fiziksel mağazalarını kapatan ve internet üzerinden satışa yönelen pek çok marka istedikleri takdirde faaliyete geçebilecek.

Tedbirlerin gevşetildiği bir diğer alan da ticari taşımacılık. Bugün itibarıyla trafiğe çıkışında tek-çift plaka uygulaması son bulan taksi esnafı tekrar yola çıktı ancak AVM'lerin henüz kapalı olması ve halkın evlerde kalması nedeniyle taksilerin ağırlıklı olarak duraklarda kaldığı gözlemlendi.

BERBER VE KUAFÖRLERDE TEK KULLANIMLIK ÜRÜN DÖNEMİ

Koronavirüse karşı önlem amacıyla ilk kapatılan işletmelerden olan berber ve kuaförler de 11 Mayıs sabahı işbaşı yapmaya hazırlanıyor ancak berber, kuaför ve güzellik salonu dükkanları için bazı kısıtlamalar devam edecek.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, yarı kapasite ve randevu usulüyle çalışılacağını açıklarken hijyen önlemleri de alınacak. Buna göre, ustalar maskeyle hizmet verecek. Ayrıca, kapıdan giren her müşterinin ateşi ölçülecek, bu ölçümler bir forma kaydedilecek.

Dükkanlarda bulundurulacak dezenfektanların yanı sıra müşterilere galoş, maske ve eldiven verilecek. Havlu, peçete ve tüm vücut bakım ürünleri tek kullanımlık olacak.

BANKALAR NORMAL MESAİYE DÖNÜYOR

Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiye kararı ile kamu bankaları haricinde mesai saatlerinin 12.00-17-00 saatlerine çekilmesiyle birlikte özel bankalar da tam gün çalışmaya dönebilecek.

İş Bankası, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatleri olan 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.

İHRACATIN LOKOMOTİFİ OTOMOTİVDE ÇARKLAR TAM KAPASİTE DÖNECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank bugün yaptığı açıklamada "11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." dedi.

15 Nisan'da üretime ara veren Tofaş' yaptığı açıklamada 11 Mayıs itibarıyla yeniden faaliyete geçeceğini belirtti. OSD'nin verilerine göre Toyota Türkiye de 11 Mayıs'ta üretime başlıyor. Bosch Fren Sistemleri ise 4 Mayıs'a kadar verdiği arayı 31 Mayıs'a uzattığını duyurdu.

OSD'nin paylaştığı verilere göre Honda, Hyundai, Karsan ve Otokar 20 nisan, Ford Otosan, Man Türkiye ve Oyak Renault ise 27 Nisan'da üretime başlamıştı.

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