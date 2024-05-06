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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş güvenliğini tiyatroyla anlattılar - İş-Yaşam Haberleri

        İş güvenliğini tiyatroyla anlattılar

        OYAK Çimento, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünü güçlendirmek ve çalışanlarına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla, 'Davranış Odaklı Saha Turları' (DOST) projesi kapsamında DOST Tiyatro düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 15:47 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:47
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        OYAK Çimento’ya ait 7 fabrika ve 1 tesiste tamamlanan DOST Tiyatro turnesi, katılımcıların iş güvenliği konusundaki farkındalığını artırmayı hedefliyor. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen oyunlar ve drama atölyeleri, güvenlik kültürünün oluşturulmasında çalışanların rolünü vurgulayarak, işyerinde güvenli davranışların önemine değiniyor. Çalışanlar, DOST Tiyatro etkinliği kapsamında güvenlik zinciri, bilinç koridoru ve İSG buketi başlıklı çeşitli temalarla güvenlik kültürünü keşfediyorlar.

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