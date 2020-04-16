İş Güvenliği Uzmanlarının, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliklerde değişiklik

İş Güvenliği Uzmanlarının, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri H

AA

Buna göre, salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine yetkili Bakanlık karar verecek.

Verilen karar İSG-KATİP üzerinden ilan edilecek.