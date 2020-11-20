AA

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,7, inşaat sektöründe yüzde 7,6, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,3 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 geriledi.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,0 ve inşaat sektöründe yüzde 4,7 artarken, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,6 düştü.

Brüt ücret-maaş endeksi de yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,4 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 11,5, inşaat sektöründe yüzde 12 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,4 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın çeyreğine göre yüzde 4,9 yükseldi.

Alt sektörlere bakıldığında endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,3, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,5 artış kaydetti.

ÇALIŞILAN SAAT VE BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSLERİ

Çalışılan saat endeksi de yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 38 arttı. Alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 41,3, inşaat sektöründe yüzde 31,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37,2 artış oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, bu dönemde yüzde 21,9 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 22,5, inşaat sektöründe yüzde 20,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 21,6 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yıllık bazda yüzde 9 yükselirken, alt sektörlerden sanayide yüzde 8,5, inşaatta yüzde 5,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,8 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ

Saatlik kazanç endeksi de yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,4 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 10,4, inşaat sektöründe yüzde 7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,9 yükseldi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi de yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 arttı. Endeks, alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 1,5 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 azalırken, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,9 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayide yüzde 13,9, ticaret-hizmette yüzde 11,5 ve inşaatta yüzde 8,2 düşüş gösterdi.

Saatlik kazanç endeksi bu dönemde yüzde 11,6 azaldı. Sanayi sektöründe yüzde 13,3, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,4 ve inşaat sektöründe yüzde 8,3 azalış kayıtlara geçti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,6 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 17,4, inşaat sektöründe yüzde 8,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 12,1 geriledi.