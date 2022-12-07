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Haberler İş-Yaşam

İş Grubu'ndan çalışanların içini ısıtan destek

Yüksek enflasyonla maaşlar erir, katlanan faturalar çalışanların belini bükerken İş Grubu şirketlerinden iç ısıtan bir adım geldi. Şişecam'ın geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ücret artışları ve ek ödemelere ilave olarak çalışanlarının elektrik, doğalgaz gibi ısınma giderlerine destek amacıyla, mevcut yakacak yardımından bağımsız olarak Kasım 2022 – Haziran 2023 tarihleri arasında aylık bin TL ödeyeceği öğrenildi. Türkiye İş Bankası da aynı tarihler arasında tüm personeline bin TL ısınma yardımı yapacak. İş Grubu'nun yaklaşık 45 bin çalışanı bulunuyor

Giriş: 07.12.2022 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
İş Grubu'ndan çalışanların içini ısıtan destek
HABERTURK.COM

Çalışanlarının refahı ve mutluluğunu önceliği olarak gören Şişecam'dan iç ısıtan adım. Şirketin çalışanlarının elektrik, doğalgaz vb. ısınma giderlerine destek amacıyla, mevcut yakacak yardımından bağımsız olacak şekilde Kasım 2022 – Haziran 2023 tarihleri arasında aylık bin ödeyeceği öğrenildi. Şişecam geçtiğimiz aylarda ücret artışları ve ek ödemeler de yapmıştı.

Şişecam Grubu'nun 2021 sonu itibariyle 22 bin çalışanı bulunuyor.

Türkiye İş Bankası da tüm personeline bin lira ısınma yardımı yapacak. Söz konusu yardım Kasım ayından Haziran ayına kadar devam edecek.

Çalışan sayısı 2021 sonu itibariyle 22 bin 802 olarak açıklanan Türkiye İş Bankası'nın, finans, cam, teknoloji ile sanayi ve hizmet ana gruplarında faaliyet gösteren 29 şirkette doğrudan ortaklığı bulunuyor. Bankanın, doğrudan ve dolaylı olarak kontrol ettiği şirket sayısı 109 olup, 132 şirkette doğrudan ve dolaylı ortaklığı bulunuyor.

9 KASIM’DA ISINMA GİDERİ DESTEĞİ DÜZENLENDİ

9 Kasım’da yürürlüğe giren düzenleme ile çalışanlara doğalgaz ve ısınma gideri desteği sağlanmıştı. Düzenlemeyle Hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178.4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454.6 TL’den vazgeçti. 633 TL’lik bu rakam çalışanın maaşına eklenebilecek. Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık bin TL’ye kadar olan kısmı için vergi ve SGK primi ödemeyecek. Buna göre işverenler, çalışanlara aylık bin TL, toplamda da 8 bin TL doğalgaz, ısınma ve elektrik desteği verebilecek. 9 Kasım’da başlayan destek, 2023’ün Haziran ayına sonuna kadar sürecek.

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