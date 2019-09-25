25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İş Kurumu'nun ( İŞKUR),iş arayanların herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için hayata Sanal İstihdam Fuarı'nın ikincisi yarın sona erecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstihdam Fuarlarını “Sanal Fuar” teknolojisi ile Türkiye’nin her yerinde daha ulaşılabilir hale getireceklerini söyledi.
Bu yıl 2-3 Mayıs tarihlerinde “Sanal Fuar” uygulamasının ilk denemesini Mersin’de gerçekleştirdiklerini belirten Selçuk, "İŞKUR’un düzenlediği Mersin İş ve Kariyer Fuarı (MERSİNİF) 2019 etkinliği ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz demo şeklindeki sanal fuarımızın tüm Türkiye’de denemesini yaptık. Başarıyla gerçekleştirilen bu fuarın ardından, Cumhurbaşkanlığımız 180 Günlük İcraat Programı kapsamında 25-26 Eylül 2019 tarihinde Türkiye genelinde en çok işe yerleştirme yapan firmaların katılım sağlayacağı ikinci sanal istihdam fuarını düzenliyoruz. Bir sonraki sanal istihdam fuarını da 25-26 Ekim tarihlerinde yapacağız inşallah" dedi.
Sanal Fuara katılmak isteyen vatandaşların ‘sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr’ adresi üzerinden Türkiye’nin herhangi bir yerinden çevrimiçi olarak fuar alanını ziyaret etmesi yeterli olacağını kaydeden Bakan Selçuk, "İş arayan vatandaşlarımız, işverenlerin sanal stantlarına göz atarak görüşmeler gerçekleştirilebilecek ve özgeçmişlerini takdim edebilecekler. Ayrıca fuar esnasında planlanan online seminerlere de katılım sağlayabilecekler. Fuarımıza mobil cihazlardan ya da tabletlerden de giriş yapılabilecek” diye konuştu.
'ENGELLERİ KALDIRACAK'
Bakan Selçuk, bu uygulamayla beyaz yakalı işgücünü kamu istihdam hizmetlerinden azami düzeyde yararlandırmayı, özel politika gerektiren gruplar arasında yer alan engelli bireylerin istihdam fuarlarına erişimini artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Tüm iş arayanları sanal istihdam fuarına davet eden Selçuk, "Bu yeni uygulamamızla Türkiye’nin farklı yerlerinden çok sayıda vatandaşımız mesafe mefhumu gözetmeksizin istihdam fuarlarımıza katılabilecek. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz sanal fuarla istihdam hizmetlerine yeni bir anlayış getirmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
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