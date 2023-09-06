İş dünyasından OVP değerlendirmesi

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İş dünyası temsilcileri, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilgili bakanlar ve bürokratların katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2024-2026 dönemini kapsayan OVP'yi açıkladı.

"PROGRAMIN POZİTİF NETİCELERİNİ KISA ZAMANDA GÖRECEĞİMİZE OLAN İNANCIMIZ TAMDIR"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, maliye politikası, para politikası ve yapısal reformlar üzerine kurulan bir harita niteliğindeki Orta Vadeli Program'a ilişkin bir açıklama yaptı.

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Açıklamada “Odağına, üretimin, istihdamın ve yatırımın teşvik edilmesi ile enflasyonla mücadeleyi alan, yeşil ve dijital dönüşümü de kapsayan yapısal reformları içeren bu programın pozitif neticelerini kısa zamanda göreceğimize olan inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.

Akkol yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün açıklanan, beşeri sermayenin önemi ile istihdamı korumayı ve artırmayı, enflasyonla

mücadeleyi, iş ve yatırım ortamının teşviklerle desteklenmesini hedefleyen Orta Vadeli Programı (OVP) çok kıymetli buluyoruz.

Odağına, üretimin, istihdamın ve yatırımın teşvik edilmesi ile enflasyonla mücadeleyi alan, yeşil ve

dijital dönüşümü de kapsayan yapısal reformları içeren bu programın pozitif neticelerini kısa zamanda göreceğimize olan inancımız tamdır.

İstihdamın korunması ve güvenceli esnek çalışma modellerinin hayata geçirilerek artırılması,

yetkinliklerin dönüştürülmesi ve güçlendirilmesi ile yeşil ve dijital dönüşümün tüm sektörelerimizi

kapsayacak şekilde yol haritalarının çıkarılması, TİSK olarak son yıllardaki en büyük önceliklerimizden oldu. Çalışma hayatını şekillendirecek önerilerimizi sunmaktan ve uygulamalarına öncülük etmekten her zaman memnuniyet duyduk.

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Bu konulara odaklanarak, ortak akılla milletimize ve tüm taraflara fayda sağlayacak çözümleri birlikte üretmek için çalışmaya hazır olduğumuzu da her zaman ifade ettik. Bu yönde atılacak her türlü adıma TİSK olarak destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz.

Açıklanan yeni yol haritasının, pozitif büyüme yolunda devam eden ekonomimize güç katacağından

şüphemiz yoktur. Programın, aynı zamanda, yatırımcıların Türkiye’ye olan güveninin artması açısından da çok değerli olduğuna inanıyoruz.

60 yıldır çalışma hayatında yer alan tüm paydaşlarımızı ve bu topraklarda yaşayan tüm vatandaşlarımızı önceliğine alan, ekonomik ve sosyal açıdan milletimize katkı sağlayan kararların arkasında durduk. Bundan sonra da, güçlü şekilde büyüyen bir Türkiye'yi ortak akılla hep birlikte inşa edeceğiz. Açıklanan programın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz."

"İHRACAT HEDEFLERİNİN TAMAMINA ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada, bugün duyurulan OVP'nin 3 yıllık makro hedefleriyle öngörülebilirlik adına son derece önemli olduğunu vurguladı.

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Programın ortak akıl ve istişarenin bir ürünü olduğuna dikkati çeken Gültepe, "OVP hazırlık sürecinde TİM olarak, paydaş kurumlar arasında yer aldık. OVP’yi 3 yıllık bir yol haritası olarak görüyoruz. Biz kendi bünyemizde düzenli olarak ihracatımızın geleceğine yönelik projeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Programda ihracat odaklı sürdürülebilir bir büyüme iklimi oluşturulması ana başlıklar arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklanan makro hedefler arasında özellikle ihracat ve istihdama yönelik hedeflerin gerçekçi ve uygun olduğunu belirten Gültepe, "2023’te 255, 2024’de 267, 2025’de 283 ve 2026’da 302 milyar dolarlık ihracat hedeflerimiz var. 115 bin ihracatçımızla bu hedeflere ulaşmak adına var gücümüzle çalışacağız. Hedefler biraz daha gayret etmemiz gerektiğini gösteriyor. Her geçen gün artan ihracatçı sayımızla beraber ihracat hedeflerinin tamamına ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, fiyat istikrarı vurgusunun özellikle üretici ihracatçılar adına son derece önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemde yüksek enflasyon sebebiyle üretim ve satış aşamalarında fiyat tutturmakta zorlandığımız günleri yaşadık. İnşallah önümüzdeki dönemde daha istikrarlı bir çizgide ilerleyecek ve bu sorunları aşacağız. 'Büyüme ve Ticaret' başlığında sanayide yerli üretim ve ürün bazlı teknolojik dönüşüm, lojistik altyapının güçlendirilmesi, sanayi alanlarının genişletilmesi, planlı tarımsal üretim, ticari anlaşmalarda derinleşme, hizmet ihracatının desteklenmesi konuları son derece önemli. Burada yapılacak nokta atışı hamlelerin ihracat süreçlerimizi kolaylaştıracağına inanıyorum."

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Gültepe, yeşil ve dijital dönüşümü içeren ikiz dönüşümün programda vurgulanmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Yeşil Mutabakat noktasında takvim çok hızlı ilerliyor. Orta Vadeli Program tüm bu başlıklarda kapsamlı, geniş ve iyi planlanmış bir program. Bu yol haritasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. OVP’nin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"RAKAMSAL OLARAK BAKTIĞIMIZDA, HEM BİRBİRİYLE TUTARLI HEM DE İŞ VE EKONOMİ DÜNYAMINIZIN TAHMİNLERİNE PARALEL"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Orta Vadeli Program öncesinde iş dünyası olarak kendilerinin öncelikli beklentilerinin öngörülebilirlik olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 3 yılı kapsayan bu yeni yol haritasını da değerlendirdiğimizde, hazırlanan planın tüm çevrelere öngörülebilirlik sağlamasından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca programın ana hatlarına baktığımızda, Türk iş dünyası olarak hep dile getirdiğimiz istikrar ve güven ortamının sürdürülmesi adına da ekonomi ve ticaretimizin geleceğine pozitif katkı sunulacağının sinyallerini alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Orta Vadeli Program'ların, kamu kurumları için bağlayıcı bir nitelik gösterirken özel sektör için de yol gösterici özelliğe sahip olduğunu belirten Olpak, OVP’nin de özel sektör için geleceği planlama açısından ufuk açıcı bir yol haritası sunduğunu ifade etti.

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Programın hazırlık aşamasında başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olmak üzere sürece katkı sağlayan tüm bakanlar ile DEİK olarak bir araya geldiklerini aktaran Olpak, "Kendileriyle yaptığımız görüşmelerde programdan beklentilerimizi, öncelikli sorunlarımızı ve sürece hız katacak acil çözüm önerilerimizi iletmiştik. İş dünyamızın fikirlerinin bu denli geniş kapsamda alınmasından mutluluk duyuyor ve görüşlerimizin yeni OVP’ye yansımış olmasını da sevindirici buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısa vadede en önemli konunun enflasyon ve cari açığı azaltarak makroekonomik istikrarın tesis edilmesi olduğunun bilincinde olduklarını vurgulayan Olpak, şöyle devam etti:

"Bununla beraber orta vadede deprem bölgemizin yeniden kalkındırılması başta olmak üzere yapısal dönüşümlerle ekonomimizin rekabet gücünü artıracak, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı olarak uzun vadeli büyüme trendini destekleyecek politika tedbirlerinin alındığını görmek ve bu politikalarla sosyal adalet ve refahın güçlendirilmesi amaçları da son derece olumlu. Rakamsal olarak baktığımızda da hem birbiriyle tutarlı hem de iş ve ekonomi dünyamızın tahminlerine paralel olduğuna şahit olduk ki bu da programın gerçekçi bir yaklaşımla hazırlandığının en önemli göstergesi."

Olpak, OVP çerçevesinde planlanan aksiyonların kararlı bir şekilde uygulanması ve takibinin yapılmasının önemine değinerek, "Biz de Türk iş dünyamız ve özel sektörümüz adına her zaman olduğu gibi üzerimize düşen her sorumluluğu eksiksiz şekilde yerine getirmek için küresel ölçekli çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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"HEDEFLER, BELİRSİZLİĞİ AZALTARAK ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ ARTIRACAK"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise Orta Vadeli Program’ın ülke adına hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetiminin OVP kapsamında ortaya koyduğu hedeflerin, belirsizliği azaltarak öngörülebilirliği artıracağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Orta Vadeli Program’ın hazırlanma aşamasında iş dünyası temsilcileriyle etkin bir istişare mekanizması işletildiğine değinen Asmalı, şunları kaydetti:

"2023 yılının ilk yarısında yüzde 3,9’luk bir GSYH artışı kaydeden Türkiye ekonomisi, bu büyüme performansıyla küresel ekonomi içerisinde pozitif ayrışmaya devam etmişti. Bu kapsamda OVP’de hem bu yıl için belirlenen yüzde 4,4 hem de önümüzdeki yıllara ilişkin öngörülen büyüme oranları, reel sektörün yatırım iştahı için oldukça olumlu mesajlar vermektedir. OVP kapsamında 2023 yılı için belirlenen enflasyon tahmininin yüzde 65’le hem hane halkı hem ve şirketler nezdinde piyasa gerçeklerine uygun bir seviyeye çekilmesini, oldukça olumlu karşılıyoruz. Önümüzdeki süreçte enflasyonla mücadeleyi önceliklendiren ekonomi politikalarının uygulanmasıyla birlikte, fiyatlar genel düzeyinde normalleşme yaşanacağına ve program sonunda yüzde 8,5’lik hedefin tutturulacağına inanıyoruz."

Asmalı, ticaret savaşları, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi küresel riskler sebebiyle son yıllarda başta emtialar olmak üzere ham madde fiyatlarında büyük dalgalanmalar yaşanırken, 2023 yılının ilk 6 ayında net ihracatın büyümeye katkısının negatif olduğunu belirterek, söz konusu gelişmelere karşın; yıl sonunda 255 milyar dolara, program sonunda ise 300 milyar doların üzerine yükseleceği öngörülen ihracatın, gelecek süreçte büyümeye yeniden pozitif katkı vereceğine işaret etti.

OVP kapsamında mali disiplinin sağlanmasına yönelik belirlenen hedeflerin, vergi yapısında yapılacak olan reformlar ve kamu harcamalarının etkin bir biçimde yönetilmesine ilişkin atılacak adımların kritik olduğunu vurgulayan Asmalı, "Bu vesileyle; KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin özellikle alt gelir grubuna etkisinin daha fazla olacağı düşünüldüğünde, temel gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin istisna kapsamının korunmasının, gelir dağılımı ve sosyal açıdan büyük önem arz ettiğini yineliyoruz." ifadesini kullandı.