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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos 1922'nin, milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanı olduğunu belirterek, "Bu büyük zafer, hepimiz için gurur günüdür." ifadesini kullandı.

Bu tarihi günün, milletin bağımsızlık ve bir arada yaşama iradesinin en net ifadesi olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos 1922'nin, milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanı olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu büyük zafer, hepimiz için gurur günüdür. Ecdadımızın bize kazandırdığı bu güzel tarihe ve değerlere sahip çıkmak zorundayız. Milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. Bu bilinçle beraber biz iş dünyasının temsilcilerine düşen en önemli görev ülkemizin ekonomisini büyütmek, istihdam ve yatırım iştahımızı her zaman canlı tutmaktır. Geleceğimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkanların temellerini atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize layık olabilmek için var gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha ifade ediyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

"30 AĞUSTOS TÜRK MİLLETİNİN İSTİKLAL VE İSTİKBALİNİN ZAFERİDİR"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos'un Türk milletinin istiklal ve istikbalinin zaferi olduğunu belirterek, "Bu zafer bizleri istiklalimize kavuşturmuş, istikbalimize ışık olmuştur." ifadesini kullandı.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da bağımsızlığı için şahlanan Türk milletinin 99 yıldır aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini bildiren Baran, "30 Ağustos, Türk milletinin istiklal ve istikbalinin zaferidir. Bu zafer bizleri istiklalimize kavuşturmuş, istikbalimize ışık olmuştur. Bu önemli günün yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın da yayımladığı mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel oluşturan büyük zaferin 99'uncu yıl dönümünü kutlarken, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman şehit ve gazilerini saygı ve minnetle andığını belirtti.

'DEMOKRATİK VE ÇAĞDAŞ TÜRKİYE'NİN KURULMASININ YOLUNU AÇTI'

Bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye'nin yolunu açan Büyük Zafer'i kutlayan Sargın, bu kazanımları büyütmek için çalıştıklarını aktardı.

Sargın, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'mızın dönüm noktalarından birisi olan ve ülkemizin kaderini değiştiren 30 Ağustos Zafer'i; bağımsız, demokratik ve çağdaş bir Türkiye'nin kurulmasındaki yolu açmıştır. O yolun açılması için fedakarca mücadele eden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın kahraman şehit ve gazilerini saygı ve minnetle anıyoruz. Bugünse bizlere düşen; büyük fedakarlıklarla kurulan bu ülkenin her alanda daha büyük başarıları elde etmesi, dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için yılmadan çalışmaktır. YASED olarak bizler de ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçiliği için çalışmaya ve elde edeceği ekonomik zaferlere katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

"129 FARKLI ÜLKEDE 10 BİN 803 PROJE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de büyük zaferin yıl dönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Dünyanın dört bir tarafında üstlendiği projelerle ülkesini temsil eden Türk müteahhitleri olarak, ulusal kurtuluş mücadelesinin mihenk taşlarından 30 Ağustos zaferinin 99'uncu yılını yeni başarılarla taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Milletimizin her bir ferdinden aldığımız güç ile bugüne kadar 129 farklı ülkede 10 bin 803 proje gerçekleştirdik. Gittiğimiz her ülkede ülkemizi temsil etmenin bilinciyle hareket ediyoruz. Küresel olarak referans alınan sektörel dergi ENR'ın (Engineering News Record) 2021 yılı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde yer alan 40 firmamız ile sıralamada üçüncü ülke konumundayız.

'YENİDEN DİRİLİŞİN EN ÖNEMLİ ADIMI'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlatılan Milli Mücadele'nin, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı zafere ulaştığını belirtti. Palandöken şöyle devam etti:

"30 Ağustos zaferiyle milli mücadelemiz taçlanmış, bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. 30 Ağustos ulusumuzun yeniden dirilişi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda kabul görmesinin en önemli adımıdır. Onurla ve gururla 99. yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos Zaferi, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen ve şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, vatanından ve bayrağından vazgeçmeyen bir millet olduğumuzun kanıtıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, esnaf ve sanatkarlar camiamız adına tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu zaferi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

'MİNNETLE ANIYORUM'

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydında bağımsızlık için emeğini, malını, evladını, canını veren ecdadın hakkının ödenemeyeceğine dikkati çekti. Apaydın, şunları kaydetti:

"Büyük taarruzun zaferle sonuçlanmasında en ufak bir emeği geçen, belki evinden evladından, belki kolundan bacağından belki canından vazgeçen atalarımızın bıraktığı emanete sahip çıkmanın tek yolu çalışmaktan, daha çok çalışmaktan geçiyor. Tüm şoför camiamız adına bu büyük zaferin yıl dönümünü kutluyor, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimiz ve şanlı gazilerimizi, azimli milletimizi saygı ve minnetle anıyorum."

"30 AĞUSTOS TÜRK MİLLETİ'NİN DİRİLİŞİNİN MİLADI"

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Üç yüzyılı aşkın süre boyunca devam eden toprak kaybına en güçlü meydan okuyuş olan 30 Ağustos Zaferi, ayrıca ekonomik ve sosyolojik olarak yok edilmek istenen bir milletin de dirilişinin miladıdır” dedi.