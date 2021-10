AA

İş ve meslek örgütleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılını yayınladıkları mesajlar ile kutladı. İş dünyasının Cumhuriyet Bayramı mesajlarında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitler minnetle anıldı. Cumhuriyet kazanımlarına vurgu yapan iş dünyası temsilcileri, Cumhuriyet değerlerinin geleceğin teminatı olduğunun altını çizdi



TOBB: 'CUMHURİYET HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde bütün bir milletin desteğiyle verilen milli mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetin en değerli fazilet olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetin bir asra yaklaşan süreç içinde her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bizden öncekiler, sonrasında da bizler ömürlerimiz boyunca bu güzel yapıya katkı vermeye çalıştık. Eminim ki bizden sonraki nesiller de Atatürk'ün 'Cumhuriyet daima payidar kalacaktır' sözünü ilelebet gerçek kılacaklar ve hassasiyetle, özenle korumaya devam edeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet, minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.



ATO: 'CUMHURİYET GELECEĞİMİZİN TEMİNATI'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Mücadelede kahramanca direniş sergileyerek zafere ulaşan Türk milletinin en değerli kazanımının Cumhuriyet olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in ilanı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri, Cumhuriyet değerleri güçlü geleceğimizin teminatıdır" ifadesini kullandı.

Baran, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yaklaşırken Türkiye Cumhuriyeti devletini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle çalıştıklarını kaydederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimize, tüm değerleriyle sahip çıkıyor, yaşatmak ve yüceltmek için çalışıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı her yıl daha büyük coşkuyla kutlayarak gelecek nesillere bu değerlerimizi aktarıyoruz. Ecdadımızın yoklukla yazdığı kahramanlık destanını, bizler de bugün ekonomik alanda yazmak istiyor, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ticaretimizle, ihracatımızla, sanayimizle, ekonomimizle damga vurmak için iş dünyası olarak var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.



TİSK: 'GELECEK NESİLLERE TAŞIYACAĞIMIZ EN DEĞERLİ MİRASIMIZ'

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümünü kutladı.

Dünyaya örnek bir kurtuluş destanının ardından cumhuriyetin ilan edildiğini anımsatan Akkol, "Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bizler de her daim yılmadan, yorulmadan çalışarak ve üreterek geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Atatürk'ün 'En büyük eserim' sözleriyle ifade ettiği Cumhuriyetimiz, bizim de gelecek nesillere taşıyacağımız en değerli mirasımızdır. Bu bilinçle daima ülkemizi daha da ileriye taşımanın azim ve kararlılığı içinde olacağız. Cumhuriyetimizin atılım ve başarıları ise karşımıza çıkan her türlü engeli göğüslemek için bizlere en büyük gücü vermektedir" dedi.

TÜSİAD: 'CUMHURİYET KAZANIMLARI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınlanan mesajda, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana çağdaş, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bulan Cumhuriyet değerlerinin bugüne ve geleceğe ışık tutmaya devam ettiği vurgulandı.

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kurucu kuşağın saygı ve minnetle anıldığı mesajda, "Cumhuriyetimizin asırlık kazanımları, önümüzde uzanan 100 yıllık yeni dönem göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizin müreffeh bir geleceğe ulaşması yolunda en büyük gücümüzdür. Yeni bir çağın eşiğindeki dünyamızda hak ettiğimiz konuma ulaşmamızın yolu Cumhuriyetin kazanımlarını gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye vizyonu ile yeniden canlandırmaktan geçmektedir. Cumhuriyetimizin bugününde kurucu kuşağımızdan aldığımız mirasa karşı en büyük sorumluluğumuz, insani gelişim ve yetkinleşmeyi temel alan, çağın gereksinimlerini bilim, teknoloji ve inovasyonla karşılayan, siyasal, ekonomik, toplumsal kurum ve kurallarını güçlendirmeye odaklanan bir geleceği kurgulamak olacaktır" denildi.

TESK: 'CUMHURİYET EN BÜYÜK ARMAĞAN'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesajında demokrasinin ayrılmaz parçası Cumhuriyet'in ilanın 98'inci yılını tüm esnaf ve sanatkar camiası adına kutladığını, başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitleri, gazileri ve aziz milleti saygıyla andığını bildirdi.

Cumhuriyetin nice 98 yıllar göreceğini ve sahip çıkıldıkça sonsuza dek var olacağına işaret eden Palandöken, "Cumhuriyetimiz bir çınar gibi 98'inci yaşında. 98 yıllık çınar olan Cumhuriyet en büyük armağan" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve sanatkarın da her zaman her koşulda milletin ve devletin bütünlüğüne karşı duyarlı olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Bizler her zaman demokrasiden yana olup, bayrak, vatan ve millet kavramlarının içini her zaman daha çok çalışarak doldurduğumuz sürece nice bayramlara erişeceğiz. Bu duygularla Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha kutluyor, dünyayı kıskandıran milli şuur ve birlik beraberliğimizin sonsuza dek sürmesini diliyorum" dedi.

TŞOF: 'CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Apaydın da tarihi kahramanlıklarla dolu Cumhuriyet'in 100'üncü yılına emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde ilerlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 1 asrı devirmesine az kaldı. Bağımsız, her zaman demokrasiden yana, maddi manevi güçlü ve birbirine bağlı milletimiz, en büyük armağan olan Cumhuriyet'e sahip çıkarak, gelecek nesillere güçlü kazanımlarla bu mirası bırakmak için her zaman çalışmaya devam edecektir. Demokrasi ve Cumhuriyetin her zaman bekçisi olmuş şoför camiamız adına Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz milletimizi saygıyla anıyorum."