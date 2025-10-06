Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.873,92 %0,14
        DOLAR 41,6936 %0,09
        EURO 48,6623 %-0,62
        GRAM ALTIN 5.286,82 %1,48
        FAİZ 39,97 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 65,17 %1,29
        BITCOIN 123.889,00 %0,92
        GBP/TRY 55,9731 %-0,49
        EUR/USD 1,1663 %-0,67
        BRENT 65,41 %1,36
        ÇEYREK ALTIN 8.643,18 %1,47
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş dünyasına yetenek kazandırılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        İş dünyasına yetenek kazandırılıyor

        FutureFlow Yaz Stajı Programı farklı üniversite ve bölümlerden öğrencilerin katılımı ile tamamlandı. JTI Türkiye'nin iş dünyası yetenek havuzuna kazandırdığı gençlerin sayısı 455'e ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 14:22 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        FutureFlow Yaz Stajı programı bitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        2025 yılında on birinci kez Türkiye’nin “en iyi işveren”lerinden seçilen ve ülke sıralamasında birinci olan JTI Türkiye, genç yeteneklerin potansiyellerini keşfedebilecekleri programlarla ön planda olmaya devam ediyor.

        JTI Türkiye, FutureFlow Yaz Stajı Programı ile her yıl geleceğin iş insanı adayı üniversiteli gençlere iş hayatında deneyim kazandırırken kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri sekiz hafta süren kapsamlı bir program sunuyor. Üniversiteliler program kapsamında şirket genel müdürü ve yönetim ekibi üyeleriyle de vakit geçirerek onların deneyimlerinden yararlanıyor.

        4.500’e yakın başvuru arasından İngilizce ve Genel Yetenek Testi, Departman Mülakatları süreçlerini başarıyla tamamlayan 31 üniversite öğrencisinin kabul edildiği program temmuz, ağustos ve eyl