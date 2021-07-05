İş dünyası yeşil dönüşüme uyum için çalışmalarını artırdı

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AB Yeşil Mutabakatı ve sıfır karbon konusunda hazırladıkları 12 maddelik eylem planı çerçevesinde harekete geçtiklerini belirterek, "Kurullar oluşturarak, tüm fabrikalarımızı bu konuda bilgilendirerek, yeşil dönüşümle ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Gülle, AA muhabirine, yeşil dönüşüm sürecine uyum için yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Atıkların bundan sonraki süreçte herkesin hassasiyet göstermesi gereken bir konu olduğunu ifade eden Gülle, "Dünyamıza, suyumuza, göllerimize, denizlerimize ve yeşilimize sahip çıkmalıyız. Bu, sokaktaki vatandaşın da sanayicinin de devletin de birinci görevi. Dünyayı tüketmeden üretmemiz lazım. Bunun için de 'sıfır atık' her yerde yaygınlaşmalı." diye konuştu.

Gülle, atıkların aslında birer ham madde olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şişe, tekstil, kağıt, plastik gibi dönüştürülebilir bütün ürünler çöp olarak atılmamalı, bunların atık olarak biriktirilmesi gerekiyor. Böyle olsun ki dışarıdan biz bunları ithal etmek durumunda kalmayalım. Bundan da bizim firmalarımız etkilenmesin. Denizlerde müsilajla uğraşırken bütün bunların da aynı hassasiyetle uygulanması gerekiyor. Gün bugün, yarına ertelerseniz, motivasyonu düşürürsünüz. Bugün kamuoyunda ciddi hassasiyet var. Suçluyu aramak yerine, sadece yapılacaklara odaklanıp bunu çözmemiz gerekiyor."

- "Devletin bu konudaki destekleri artmalı"

AB'nin Yeşil Mutabakatı'na uyum için atılacak adımlara da dikkati çeken Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda "Sadece devlet meselesi değil, sivil toplum kuruluşları da bu işin içinde olmalı." mesajını verdiğini söyledi. Gülle, bu doğrultuda geçen hafta TİM Kadın Konseyi ile Yeşil Mutabakat ve sıfır karbon konularına ilişkin 12 maddelik eylem planı hazırladıklarını anımsatarak, "Bu eylem planı çerçevesinde kurullar oluşturarak, tüm fabrikalarımızı bu konuda bilgilendirerek, yeşil dönüşümle ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Devletin de bu konuda aktif olması gerektiğini vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK gibi bilim kurumlarımızın da bu dönüşüme etki sağlayacak makine ve teknolojilerin üretilmesi için proje geliştirmesi gerekiyor. TÜBİTAK bir adım öne geçerek bütün bunların sağlanması için teknoloji üretmeli. Bu tür teknolojileri maalesef Çin'den ya da başka yerden temin ediyoruz. TÜBİTAK'ımız varken, bu kadar güçlü endüstrimiz, makine sanayimiz varken, gerek yeşil dönüşüm gerek doğayı kirletmemek için sıfır karbona uygun altyapıları üretmemiz gerekiyor. Devletin de bu konularda desteklerinin daha da büyüyerek artması önem taşıyor."