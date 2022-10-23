İstanbul'da BM Kadın Zirvesi

İş dünyası ve girişimci kadınlar, "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Satın Alma" için İstanbul'da bir araya geldi.

(Solda) - UN Women Bölge Direktörü Alia El-Yassir, (Sağda) - KAGİDER Başkanı Emine Erdem

"Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Satın Alma" şirketlerin ve kamunun hizmet alımı yaparken toplumsal cinsiyeti gözetmesi ve kadınların tedarik zincirine eşit katılımlarının sağlanması demek.

Bu hem kadınların ekonomik güçlenmesine destek; hem de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bir fırsat. Rakamlar da buna işaret ediyor. Sadece kamu alımlarının bile küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 12'sini oluşturduğu düşünüldüğünde, satın alma kararlarının ekonomik etkisinin büyüklüğü daha net görülüyor.

Bugün dünya çapında şirketlerin üçte birine kadınlar sahip. Fakat büyük şirket satın alma bütçelerinin sadece yüzde 1’i girişimci kadınlara ulaşıyor. Bu payın genişlemesi hem kalkınma ve eşitliği güçlendiriyor; hem de daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi modeli sunuyor.

"ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ GEREKLİ"

Habertürk.com’a konuşan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir, tedarikin önemli miktarlarda para akışı olan büyük bir alan olduğunu söylüyor, ve daha eşit bir ekosistemi kurabilmek için paydaşları harekete geçmeye davet ediyor.

"İşteki faaliyetlerinizi sürdürmek için ihtiyaç olan mal ve hizmetleri sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal getirisi de olacak şekilde nasıl satın alabilirsiniz?" Yassir, kadın girişimcilere tedarik zincirinde daha geniş yer açmanın iyi niyetli bir 'hayır' işinden ibaret olmadığının, zihniyet değişikliğinin gerektiğinin altını çiziyor.

Bu yüzden de zirvenin sadece kar ve ekonomik fayda gibi açılara odaklanmaktansa, 'haklar' konusunu da merkeze aldığının altını çiziyor.

"KADINDAN AL-MALI, MEMLEKET KAZANMALI"

Zirvenin paydaşlarından biri de Türkiye Kadın Girişimciler Derneği. Habertürk.com’a konuşan KAGİDER Başkanı Emine Erdem, kadın girişimcilerin finansal erişimden bilgiye erişime, mentörlüğe, rol modellere ve ilham alınan kadın girişimcilerle network kurabilmeye kadar birçok alanda desteğe ihtiyaç duyduklarını anlatıyor.

Tedarik zincirlerindeki paya gelince, Erdem’e göre sadece Türkiye değil; dünyada da işler zor. "Dünyada kamu alımlarında yüzde 1 oranında kadın tedarikçilerden, girişimcilerinden ürün ve hizmet alınıyor. En büyük pazar kamu ihaleleri. Kadınlar oralara giremiyor. Ülkemizde ölçülmediği için bilemiyoruz ama Anadolu'nun çeşitli bölgelerindeki kadın girişimcilerle yapılan istişarelerde görüldü ki engeller var."

Erdem, kamu ve özel sektör satın alma süreçlerinde kadınların daha fazla pay alabilmesi için birçok çalışma yürüttüklerini anlatıyor. "Mottomuz: Kadından Al-Malı, Memleket Kazanmalı!" diyor.

* Haberin görselleri UN WOMEN sitesinden servis edilmiştir.