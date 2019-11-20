Türkiye'de faaliyet gösteren önemli 26 şirket, plastik kirliliğiyle mücadele için oluşturulan İş Dünyası Plastik Girişimi'ne dahil oldu.

Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD),plastik kirliliğiyle mücadele için İş Dünyası Plastik Girişimi'ni oluşturdu.

Etkinlikte konuşan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, bugün okyanuslarda plastik atıklardan oluşan 5 büyük ada bulunduğunu belirterek, Akdeniz'in plastik kirliliğinde altıncı büyük alanı oluşturduğunu bildirdi.

Çakıroğlu, plastik atıkların biyolojik çeşitliliği azalttığını, canlıların doğal yaşam alanını olumsuz etkilediğini, canlı yaşamı tehdit ettiğini anlattı.

Çakıroğlu, halihazırda dünyayı ve insan sağlığını tehdit eden plastiğin yarısından fazlasının son 20 yılda üretildiğini belirterek, "Dünyada her yıl 400 milyon tona yakın plastik üretiliyor. Bu üretimin yarısından fazlası, kullanımı dakikaları geçmeyen tek kullanımlık plastiklerden oluşuyor. Bu plastiklerin doğada kaybolması ise yüz yılları alıyor. Bugüne kadar üretilmiş her 4 plastikten 3'ü atık olarak kirlilik oluşturuyor. WWF verilerine göre tedbir alınmazsa ve mevcut durum devam ederse 2050 yılına gelindiğinde denizlerde balıklar kadar plastik olacak" dedi.

'TEK KULLANIMLIK POŞET KULLANIMINA SON VERECEĞİZ'

Levent Çakıroğlu, plastik meselesinin, özel sektörün inovasyon ve teknoloji kapasitesiyle hızlı ve fark yaratan çözüm üretebileceği konuların başında geldiğini belirterek, bu alandaki çalışmalar ilerledikçe ve ölçek büyüdükçe, alternatif malzemelerin daha rekabetçi hale geleceğine inandığını söyledi.

Çakıroğlu, "Koç Topluluğu olarak, 2020 yılının sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son vereceğimizi taahhüt ettik. Ancak bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde plastiğe yönelik çalışmalarımızın kapsamını daha da genişleteceğiz" diye konuştu.

Koç Topluluğu şirketlerinde plastik kullanımının azaltılmasından, plastiğe alternatif üretmeye veya döngüsel sistemler kurmaya kadar farklı odak alanlarında çalışmalar yaptıklarını anlatan Çakıroğlu, "Bu çalışmalarımızı yaygınlaştırıp hızlandıracağız. Türkiye'de ve dünyada plastik kirliliğine yönelik geliştirilecek çözümlerin aciliyeti göz önünde bulundurulduğunda, bu karmaşık ve büyük sorun için hep birlikte harekete geçmek çok büyük önem taşıyor. Küresel ölçekte özel sektör tarafından geliştirilen iş birliklerinin sayısı ve kapsamı hızla artıyor. Döngüsel ekonomi modellerini desteklemekten, plastik kirliliğini azaltacak yenilikçi çözümlere yatırım yapmaya, sektörel rehberler geliştirmekten birincil plastik kullanımını azaltmaya kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütülüyor" dedi.

'OKYANUSLARA YILDA 8 MİLYON TON PLASTİK ATIK ATILIYOR'

Etkinlik kapsamında açılış konuşmalarından sonra "İş Dünyası Plastik Girişimi Duyurusu" başlıklı oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "İklim değişikliği dünya ekonomisine yıllık 500 milyar dolara yakın zarar veriyor" dedi.

Şirketler için sürdürülebilirliğin öneminden bahseden Kaslowski, atıkla mücadelenin iş dünyası için romantik bir konu veya pazarlık meselesi olmadığını vurguladı.

Kaslowski, bu konulara eğilmeyen firmaların, akademik dünyanın, siyasilerin yarışı kaybedeceğini kaydederek, "Okyanuslara yıllık 8 milyon ton plastik atık atılıyor. Türkiye'de kullanılan plastik miktarından daha fazlası okyanuslara dökülüyor. Bu korkunç bir durum" diye konuştu.

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü de, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden bahsederek, 17 amacın 13'üncüsünün okyanusların, denizlerin ve diğer su kaynaklarının korunması olduğunu hatırlattı.

Yaşamın devamı için su kaynağının öneminden bahseden Dördüncü, "Maalesef biz bu hayatın kaynağını çok ciddi şekilde kirletiyoruz. İç açıcı olmayan kötü bir durum söz konusu" dedi.

Girişime dahil olan 26 şirket ise Akkök Holding, Anadolu Efes, Anadolu Grubu, Coca Cola İçecek, Deloitte, Eczacıbaşı Holding, Elif Plastik, Garanti BBVA, Gürallar, IC Holding, Kibar Holding, Koç Holding, Liman Holding, Migros, Nestle, Sütaş, Unilever Türkiye, Organik Kimya, P&G, Sabancı Holding, Sunar, Yaşar Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding, Pepsico, WPP olarak sıralandı.