İş dünyası küçük işletmelere verilen "can suyu kredisi"nden memnun

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Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinin olumsuz etkileri ve sahadaki sorunların çözümü noktasında önerileri ilk günden itibaren karar mekanizmalarına ulaştırmaya, üyelerle birebir iletişimde kalarak onların talep ve görüşlerini almaya gayret ettiklerini belirtti.

Süreçte tüm sektörlerin ciddi sıkıntı yaşadığını, küçük işletmeler statüsündeki şahıs şirketlerinin kaybının büyük olduğunu vurgulayan Altuğ, "Süreçten en az zararla çıkmak için devletimiz önemli tedbirler alırken, küçük işletmeleri ayakta tutmak için de çeşitli adımlar atıldı. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan ticaret erbaplarımızın talepleri doğrultusunda yaptığımız girişimler olumlu netice verdi." ifadelerini kullandı.

Altuğ, talepleri üzerine Halkbank'ın "İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi"nden SATSO üyesi gerçek kişi şahıs işletmelerinin de faydalanacağını belirterek şunları kaydetti:

"Şahıs işletmesi üyelerimiz, 25 bin lira krediyi yüzde 7,5 faiz oranıyla kullanabilecekler. Ayrıca 25 bin lira limitli Paraf Kart da alabilecekler. İşe Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisi ön koşulları arasında, yararlanacak şahıs firmasının SATSO'ya kayıtlı olması, kesinleşmiş son yıl mali cirosunun 3 milyon lirayı aşmaması, iktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 1 Nisan 2020 tarihinden evvel kurulmuş olması, Halkbank Esnaf Destek Paketi'nden faydalanmamış olması, iflas, fesih, iflas erteleme, tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması yer alıyor."

Altuğ, taleplerini karşılıksız bırakmayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.