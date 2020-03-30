AA

İş dünyasının temsilcileri, yaptıkları yazılı açıklama ile birlik mesajı verdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, İDDMİB olarak hızlı aksiyon alarak uzaktan çalışma sistemine geçtiklerini bildirdi.

Çalışanların sağlığının ilk öncelikleri olduğunu belirten Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız olağanüstü günlerde Türkiye'deki tüm sektörlerin devletimiz tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyor, bu yönde ilgili Bakanlıklarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Bu süreçte iş insanları olarak tek amacımız tüm gücümüzü seferber ederek bir tek çalışanımızı bile işten çıkarmadan işçi-işveren el ele verip çalışarak ayakta ve hayatta kalıp ihracatımızı daha da artırmak."

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan da önceliklerinin istihdamı korumak olduğunu aktardı.

İhracatçılar olarak bu zor dönemde daha çok kenetlenip ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak zorunda olduklarını ifade eden Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıl sonuna kadar özellikle Uzak Doğu özelinde navlun desteğine ihtiyacımız olacak. Devletimiz mutlaka gereken ek tedbirleri alacaktır. Milli birlik ruhu ile yönetilmesi gereken bu süreci ekonomik alanda başarıya ulaştırmanın yolu işçi-işveren dayanışmasından geçiyor."

"DEVLETİMİZİN DE DESTEĞİ İLE EN AZ HASARLA ATLATACAĞIZ"

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, dünyanın karantina altında olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bize yakışan bu zorlu süreci birlikte atlatmak için elimizden geleni yapmak, gerekirse bir lokmayı bölüşebilmektir. Öte yandan yurt dışından siparişlerimiz bıçak gibi kesildi, içeride de durum iç açıcı değil. İnanıyorum ki devletimiz tüm sanayicilere, tüm çalışanlara, emekçilere yardım eli uzatacak ve ekonominin çarkları en azından önümüzdeki 3-4 aylık sürede dönmeye devam edecek."

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar ise dental sektörde, sağlık mensuplarına hizmet eden yaklaşık 6 bin çalışanın olduğunu vurguladı.

Uçar, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un ekonomik yansımaları tıbbi cihaz firmalarını da etkiliyor. Bir yandan zorunlu olarak sürdürmemiz gereken tıbbi ürün ve hizmet iş akışlarımızla ilgilenirken, diğer yandan da işletmelerimizi ekonomik olarak açık tutmaya ve istihdama verdiğimiz katkıyı sürdürmeye çalışıyoruz.

Devletimizin de desteği ile en az hasarla atlatacağız. DİŞSİAD olarak, ülkemiz açısından tıbbi cihaz sektörünün ve sağlık endüstrisinin stratejik öneme sahip olduğu bilinci ile sağladığımız istihdamı korumaya odaklandık. İtidalli ve akıllıca hareket ederek mücadelemizi sürdüreceğiz ve birlikte başaracağız.

"MÜCBİR SEBEPLE VERGİDE 6 AY ÖTELEMEYE DAHİL OLMAK İSTİYORUZ"

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, hırdavat sektöründe 650 bin kişinin istihdam edildiğini aktardı.

Emek yoğun bir sektör olduklarını belirten Tecdelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İşletmeler kendi öz kaynaklarıyla iki ay dayanacak gibi görünüyor. Şu anda 2019'dan kalan hak ettikleri izinleri kullanıyorlar. Her sektörde olduğu gibi eşit vergi dilimindeyiz. Mücbir sebeple vergide 6 ay ötelemeye dahil olmak istiyoruz.

İşçi-işveren arasındaki zincirin kopmaması lazım. Çalışanlarımızın maaşlarından başka bir geliri yok. Sosyal sistemin bozulmaması için verilen teşviklerin eşit dağıtılması gerekir."

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, istihdamın korunmasının önemine dikkati çekerek, bu şekilde yola devam edilebileceğini aktardı.

Turhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Asıl sorun bizlerin ve dünyanın geleceği öngöremiyor olması. Ülkemizde alınacak tedbirler tüm sanayi kollarını düşünerek alınmalı ve her biri zincirin halkası olan sektörlerimiz özel olarak gözetilmelidir.

Belki çalışmaya bir süre ara verilmesi ve bunu da gelecek dönemlerde kullanacağımız bayram tatilleri gibi özel tatilleri öne çıkararak, işlerin açıldığı dönmelerde bizlere bu zamanlar birer ivme olabilecektir. TOBB, TİM gibi birçok STK'mızın maddi destekleri sektörlerimize ayrı bir güç katacaktır."

"İŞTEN ÇIKARMA OLMAYACAK"



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler ise, "Virüs şüphesiz küresel ekonomiye darbe vurdu. İlk etapta çalışan takım arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Çünkü onlar bizim çalışma ailemiz. Toplamda 300 çalışanımız var ancak bu süreçte işten çıkarma politikası izlemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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