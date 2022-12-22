İş dünyası asgari ücreti değerlendirdi

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Merakla beklenen asgari ücret zammı açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Beştepe'de yapılan açıklama ile net 8.506 TL olarak belirlenen asgari ücret için iş dünyasından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"ÖNÜMÜZÜ DAHA AÇIK GÖREBİLİYORUZ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: "Yeni asgari ücret, iş dünyamızın tüm paydaşlarına hayırlı olsun. Çalışanımızın hak ettiği ücretleri alması, üretimi teşvik edecek bir etken olacaktır. Asgari ücretin belli olmasıyla 2023 için önümüzü şimdi daha açık görebiliyoruz."

"TOPLUMUMUZA HAYIRLI OLSUN"

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Sürdürülebilir bir üretim ve iş barışının istikrarı açısından, sanayicimiz 2023 yılında inanıyorum ki çalışanlarıyla birlikte gereken sorumluluğu gösterecektir. Bütün bunlar dikkate alınarak açıklanan asgari ücret, toplumumuza hayırlı olsun.”

"ENFLASYON HEDEFİNE YAKLAŞIYORUZ"

Müsiad Başkanı Mahmut Asmalı: " 2023 yılına ilişkin yeni asgari ücretin, başta çalışanlarımız ve işverenlerimiz olmak üzere ekonominin bütün aktörleri için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ekonomi yönetimince alınan sıkı tedbirlerin yanı sıra baz etkisiyle Kasım ayında gevşeme sürecine giren enflasyonun, 2023 yılı itibariyle çok daha makul seviyelere gerileyeceğini öngörüyoruz. Böylece 2023 yılı çalışanlarımızın alım gücünün enflasyon karşısında zayıfladığı bir dönem değil; Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, kısa vadede yüksek faiz yükünden kurtulduğumuz, orta ve uzun vadede ise enflasyon hedefimize adım adım yaklaştığımız bir yıl olacaktır. Bununla birlikte; elbette ücret artışlarının işverene getireceği ilave yüklerin hafifletilmesi adına destek ve teşviklerin artırılmasını temenni ediyoruz. Zira işverene sağlanacak olan teşvik ve destekler, ücret artışlarıyla birlikte ciddi bir yükün altına girecek olan işverenlerimiz için kritik önemdedir."