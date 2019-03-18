Bu yıl 8’ncisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, 22-23 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. “3D: Değişim, Dijital ve Değerler” ana temasıyla iki gün sürecek Zirve’de, 20 oturumda 100’ü aşkın konuşmacı ile iş ve ekonomi dünyasından yaklaşık bin 500 temsilci ağırlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın da katılması ve açılış konuşmasını yapması beklenen zirvede Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da konuşmacı olarak yer alacaklar.

İş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmelerin konuşulacağı Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin www.zirvedencanli.com üzerinden canlı olarak izlenebileceği bildirilirken, zirve programının aynı zamanda Uludağ Ekonomi Zirvesi aplikasyonundan takip edebileceği açıklandı.

TÜRKİYE'Yİ YURTDIŞINDA TEMSİL EDEN AKADEMİSYENLER KONUŞACAK

Bu yıl etkinliğe katılacak dikkat çeken isimler arasında ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden önemli akademik isimler de yer alıyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) İktisat Profesörü Daron Acemoğlu, zirvenin ikinci günü bir konuşma yapacak.

Zirvede ayrıca MIT Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren Çığır Açan Teknolojiler panelinde konuşacak. Dağdeviren, bilimsel arenadaki yeni çalışmalarını dinleyicilere aktaracağı bildirildi.

100'DEN FAZLA KONUŞMACI ZİRVEDE YER ALACAK

Türkiye’den ve dünyadan 100’ü aşkın fikir liderlerinin konuşmacı olarak katılacağı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde yer alacak yabancı konuşmacılar arasında, DOW Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Kamu İlişkileri Direktörü Howard Chase, Global Girişimcilik Vakfı (Global Entrepreneurs Foundation) Kurucu Başkanı Derik Kim, Katar Finans Merkezi CEO’su Yousuf Mohamed Al-Jaida, China Market Research Group Genel Müdürü Shaun Rein, Malezya Başbakan Danışmanı Prof. Zakri Hamid, Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü Robin Brooks ve UGG Kurucusu Brian Smith gibi isimler yer alıyor.

Zirvenin 'Türkiye Vizyon 2023' oturumunda ise Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Türkiye’nin yarınını konuşacaklar.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi CEO’su Serpil Timuray, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur, Citibank CEO’su Serra Akçaoğlu, Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, HSBC CEO’su Selim Kervancı, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, TAV CEO’su Sani Şener, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan gibi iş dünyasından isimlerde yer alacak.

Bu yıl yine Stars Of Region start up yarışmasına ev sahipliği yapacak Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, girişimleri yaptıkları işi anlatacakları kaydedildi.