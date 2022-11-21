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Gece vardiyasından çıktıktan sonra evinin önünde komşusu tarafından öldürüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gece iş dönüşü evinin önüne gelen 37 yaşındaki Emrah Atmaca, komşusu H.Ü. tarafından öldürüldü.

Giriş: 21.11.2022 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL
İş çıkışı komşusu tarafından öldürüldü!
İş çıkışı komşusu tarafından öldürüldü!
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DHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gece vardiyasından çıktıktan sonra evinin önünde komşusu H.Ü.´nün (33) silahlı saldırısına uğrayan Emrah Atmaca (37) hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi´nde meydana geldi. Çalıştığı lojistik firmasındaki gece vardiyasından çıkan 2 çocuk babası Emrah Atmaca, evinin önüne geldiğinde komşusu H.Ü. tabancayla ateş açtı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden Atmaca kanlar içerinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emrah Atmaca, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan H.Ü. ile Emrah Atmaca´nın 3 ay önce tartıştığı ve aralarında husumet olduğu belirtildi. H.Ü.´nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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