İş çıkışı komşusu tarafından öldürüldü!

DHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gece vardiyasından çıktıktan sonra evinin önünde komşusu H.Ü.´nün (33) silahlı saldırısına uğrayan Emrah Atmaca (37) hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi´nde meydana geldi. Çalıştığı lojistik firmasındaki gece vardiyasından çıkan 2 çocuk babası Emrah Atmaca, evinin önüne geldiğinde komşusu H.Ü. tabancayla ateş açtı. Göğsüne 4 kurşun isabet eden Atmaca kanlar içerinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emrah Atmaca, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan H.Ü. ile Emrah Atmaca´nın 3 ay önce tartıştığı ve aralarında husumet olduğu belirtildi. H.Ü.´nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.