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Küresel olarak yaşadığımız pandemi ile birlikte yaşanan hızlı dijital dönüşüm ve yeni teknolojik uygulamalar iş kollarını da değiştiriyor.

Artık tüm dünyada IK 4.0 olarak tanımlanan İnsan Kaynakları sektöründe de süreçlerdeki dijitalleşme artıyor, online yöntemler ve hizmetler gelişiyor.

Yerli girişimlerden Jobuum, İK biriminin istenen niteliklere sahip adaylara ulaşmasını kolaylaştırmayı ve iş mülakatları için harcanan zamandan tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Uygulama ile insan kaynakları yöneticileri önem verdikleri konuları yüz yüze görüşmeden tek yönlü video mülakatla görüp değerlendirebildikleri bildirildi. Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Videolu Mülakat Uygulaması Jobuum’un hem iş arayanlara hem de İK yöneticilerine zamandan tasarruf sağlattığı da kaydedildi.

Uygulamanın bu özelliği sayesinde iş arayanları belki de hiç işe alınma ihtimali olmayan görüşmelerden, insan kaynakları yöneticilerini de ardı arkası bitmeyen verimsiz mülakatlardan zaman tasarrufu sağlayabildikleri belirtildi.

İşe alım ve iş bulma sürecine yenilikçi bir anlayış sunan girişimin kurucu ortaklarından Çınar Ergin, "Mobil teknolojinin gelişmesi ile birlikte zaman artık paradan daha değerli hale geldi. İnsan Kaynakları uzmanları Jobuum ile aradıkları niteliklere göre oluşturdukları iş ilanlarına mülakat sorularını ve cevap sürelerini ilave edebiliyor, beğendikleri mülakatları puanlamaya göre listeleme özelliği ile kaydedebiliyorlar. Hedefimiz öncelikle Türkiye’de büyümek ve sonrasında yurtdışına teknoloji ihraç eden şirketlerden biri olmak" dedi.