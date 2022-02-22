Türkiye İş Bankası’nın sürdürülebilir bir gelecek hedefi kapsamında hayata geçirdiği 'Geleceğe Orman' uygulaması, 100 bin katılımcıya ulaştı. Yapılan açıklamaya göre, İş Bankası bugüne kadar uygulama kapsamında kullanıcılar tarafından TEMA Vakfı’na bağışlanan fidanlara ek olarak bin 250 fidan bağışında bulundu.
Bankanın Eylül 2021’de İşCep üzerinden müşterileriyle buluşturduğu uygulamada, kullanıcıların çevreye duyarlı bankacılık işlemleri ve gündelik hayatlarındaki aktivitelerle topladıkları karbon puanlar belli bir limite ulaştığında fidana dönüşüyor.
Başladığı tarihten bu yana 100 bin katılımcının 39.2 milyon karbon puan topladığı uygulama kapsamında 1.247 fidan bağışı gerçekleşti.
Banka müşterilerinin İşCep üzerinden Geleceğe Orman’a katılarak, otomatik ödeme talimatı vermek, bankamatik işlemlerinden sonra makbuz almamak, dijital hesap özeti tercih etmek gibi çevreye duyarlı bankacılık işlemlerinin yanı sıra bisiklete binmek, yürüyüş yapmak gibi günlük hayatlarındaki aktiviteler karşılığında da karbon puan kazanabildiği aktarıldı.
Biriktirilen karbon puanların toplamı bine ulaştığında ise kullanıcıların, bu puanları TEMA Vakfı’na fidan bağışı yapmak için kullanabildiği ve TEMA Vakfı tarafından adlarına düzenlenmiş bağış sertifikalarına İşCep’ten ulaşabildikleri bilgisi verildi.
Uygulamayla ilk üç yılda toplam 1 milyon adet fidan dikimi yapılması öngörülüyor.
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