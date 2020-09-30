İş Bankası, Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişinin gelecek nesillere güvenle taşınması için Teos ve Nysa antik kentlerinde süren arkeolojik çalışmalara desteğini sürdürüyor.



Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişini dünya kültür mirasına kazandırmak için çalışan bilim insanlarının özverili faaliyetlerine uzun soluklu biçimde katkı sağlayan Türkiye İş Bankası, bu kapsamda Teos ve Nysa antik kentlerinde devam eden kazılara destek veriyor.

Nysa antik tiyatro

Teos ve Nysa antik kentlerinin tanıtımına destek olmak, bilinirliklerini artırmak, yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri kamuoyuna aktarmak üzere İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker’in katılımıyla bir inceleme ziyareti gerçekleştirildi. İncelemelere Nysa Antik Kenti’nde Kazı Başkanı Doç Dr. Serdar Hakan Öztaner, Teos Antik Kenti’nde ise Kazı Başkanı Prof. Dr. Musa Kadıoğlu ev sahipliği yaptı.

Nysa’nın yeni bulunan çeşmesi hayranlık uyandırıyor

Nysa anıtsal çeşme

Roma döneminin mimari, şehir planlaması ve mühendisliğinin en etkileyici örneklerinden biri olan eğitim ve kültür kenti Nysa’daki kazılar pandemi koşullarının kısıtlarına rağmen sürüyor. Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki antik kentte, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarına, Türkiye İş Bankası geçen yıldan beri destek veriyor.

Nysa Sütunlu Cadde

Çalışmalar, arkeolog, sanat tarihçisi, numismat, epigraf, mimar, konservatör, restoratör, antropolog, arkeometrist, jeofizik uzmanlarından ve öğrencilerden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen Nysa’da kazı çalışmalarının odaklandığı Sütunlu Cadde’de M.S. 2. yüzyıla tarihlendirilen bir çeşme yapısı bulundu. Kentte yürütülen faaliyetler kapsamında Sütunlu Cadde kazılarının yanı sıra belgeleme, koruma, onarım, restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tiyatro sahne binasının birinci katının ayağa kaldırılması için başlatılan restorasyon çalışmaları ise devam ediyor. Anıtsal zeytin ağaçlarına ev sahipliği yapan Nysa, aynı zamanda engelli dostu parkurlarıyla kentin önemli yapılarına erişim imkânı sağlıyor.

Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner

Kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, “Kazılarımız pandemi nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda daha küçük bir ekiple temmuz başından bu yana sürüyor. 2013 yılında keşfedilen Sütunlu Cadde ile meclisle agora arasından gelen caddenin kavşak noktasındaki kazı çalışmalarında bu yaz anıtsal bir çeşme yapısı tespit ettik. Yaklaşık 14 metre ön cephe genişliği olan ve havuz derinliği 2,5 metreye ulaşan, Roma döneminde insanların serinlediği anıtsal çeşme M.S. 2. yüzyıla tarihlendiriliyor. Araştırmalarımıza devam ediyoruz. Kazı çalışmaları sonucunda anıtsal çeşmenin geneline dair önemli bilgilere ulaşabileceğiz” dedi.

Teos Dionysos Tapınağı

Kazıların odağında Dionysos Tapınağı var

Türkiye İş Bankası, ülkemizin ilk sakin şehri Seferihisar’a 8 kilometre uzaklıkta yer alan Teos Antik Kenti’ndeki arkeolojik kazılara, 2018 yılından bu yana destek veriyor. Türk bilim insanlarının 1960’lı yıllardaki ilk araştırma ve kazı faaliyetlerinden sonra, 2010 yılında yeniden başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığında yürütülüyor.

Teos meclis binası

3 bin yıllık bir uygarlık mirasına ev sahipliği yapan Teos Antik Kenti’nde Anadolu’daki en büyük Dionysos Tapınağı’nın yanı sıra; Helenistik ve Roma dönemi kalıntıları, akropol, antik tiyatro, sarnıç, antik liman ve Dionysos Sanatçılar Birliği yer alıyor. Mimarı Prieneli Hermogenes olan Dionysos Tapınağı’nda süren çalışmalarla yapının tamamen gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Teos Antik Kenti sarnıç

Teos, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Bölgenin biyolojik çeşitliliğini merak eden doğa gözlemcileri için kentin arkeolojik levhalarının arka yüzünde kent florasına ve faunasına dair bilgilere ulaşılabiliyor. Bugüne kadar 350’den fazla bitki türünün tespit edildiği antik kentte bin yaşını aşmış anıtsal zeytin ağaçları bulunuyor.

Teos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Musa Kadıoğlu

Teos’ta yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Teos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Musa Kadıoğlu, “Bu tapınak Helenistik Dönem’den günümüze ulaşan önemli yapılardan biri. Türkiye’deki en büyük Dionysos Tapınağı olması nedeniyle burada amacımız Romalı mimar ve mühendis Vitruvius’un, yapının mimarı olan Hermogenes hakkında söylediklerini teyit edebilmek, Hermogenes’in teoremlerinin ne kadar doğru olduğunu ve günümüze ulaştığını ortaya çıkarabilmektir. Pandemi sebebiyle daha küçük bir ekiple sürdürdüğümüz kazı çalışmalarımız kapsamında antik tiyatro ve meclis binasında da araştırmalarımıza devam ediyoruz” dedi.