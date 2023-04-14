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Haberler İş-Yaşam

İş Bankası’ndan KOBİ’lerin GES yatırımlarına destek

Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapmak isteyen KOBİ’lere ücretsiz ön fizibilite raporu paneli sunan İş Bankası, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını da İş’te Güneş Kredisi ile karşılayacağını duyurdu

Giriş: 14.04.2023 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
İş Bankası’ndan KOBİ’lerin GES yatırımlarına destek
HABERTURK.COM

Türkiye İş Bankası, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan (SKA) biri olan “Erişilebilir ve Temiz Enerji” hedefi ve sorumlu bankacılık ilkeleri gereğince yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği projeleri ile sıfır karbon ekonomisine geçiş için finansman sağladığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, KOBİ’ler isbank.com.tr üzerinden ulaşılan bir panelle konum, fatura ve tesis bilgilerini girerek çatı, cephe ve arazi tipi lisanssız GES yatırımları için ücretsiz ön fizibilite raporu çıkarabiliyor.

Raporda, KOBİ’lerin GES yatırımı yapmaları halinde elektrik faturalarından elde edecekleri tasarruf tutarı ve yatırımların ne kadar zamanda amorti edilebileceği hesaplanıyor.

İş Bankası’nın, KOBİ’lerin elektrik giderlerini azaltmak için yapacakları öz tüketim amaçlı çatı, cephe ve arazi tipi GES yatırımlarının finansmanına yönelik sunduğu İş’te Güneş Kredisi için de yine panel üzerinden talep alınıyor.

'YEŞİL EKONOMİYİ DESTEKLİYORUZ'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, konuya ilişkin açıklamasında, gelecek nesillere karşı önemli sorumluluklar taşıdıklarının bilinciyle, çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin alınması gereken aksiyonlara odaklanıp, müşterilerine çevreci çözümler sunduklarını vurguladı.

Küresel iklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha fazla hissedilirken yeşil dönüşümün öneminin de arttığına dikkat çeken Erdem, "Bankalar ve finansal kuruluşlar, özellikle KOBİ düzeyindeki işletmelerin yeşil dönüşümlerini destekleme, onların bu süreçte ihtiyaç duyacakları finansmanı sağlama noktasında katkı sunabilirler. Biz de bu sorumluluk ve bilinçle hareket ediyor, yeşil ekonomiyi destekliyoruz” dedi.

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