İş Bankası’ndan ekonomiye 484 milyar TL’lik destek

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Türkiye İş Bankası, Eylül 2020 itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 27,6 oranında artırarak 597,2 milyar TL’ye yükseltti.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 9 aylık finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, “Covid-19 salgınının etkisiyle uluslararası ilişkiler, üretim süreçleri, tüketim alışkanlıkları, iş yapış şekilleri önemli ölçüde değişim gösterdi ve dünya ekonomisinde yeni bir faza geçildi. İş Bankası olarak, bu zorlu süreçte sorumluluk almaktan kaçınmadan bütün imkânlarımızı ve kaynaklarımızı Türkiye için tahsis etmeye, maharetimizi ve birikimimizi bu yönde kullanmaya devam ettik. ‘El Birliği ve Devam Destek Paketi’ vasıtasıyla esnafımıza, küçük işletmelerimize, KOBİ’lerimize, çiftçilerimize işe dönüş ve yeniden açılış süreçlerinde destek olduk. Buna ilaveten, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dâhilinde de, salgından etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.

Yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla, Banka’nın nakdi kredi hacmi 364,3 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 120,1 milyar TL büyüklüğe ulaşırken; ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 484,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Banka, yılın ilk 9 ayında, 5,2 milyar TL düzeyinde net kâr elde etti. Dönem sonu itibarıyla sermaye yeterlilik oranı yüzde 20 seviyesinde gerçekleşen İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü ise 64,7 milyar TL düzeyinde oluştu.

Başta İşCep olmak üzere, dijital kanallardaki teknoloji uygulamalarını genişleterek, 9 milyona yakın dijital aktif müşteriye kesintisiz bankacılık hizmeti vermeyi sürdüren Banka’nın, Eylül 2020 dönemi itibarıyla toplam mevduat hacmi 2019 yılsonuna göre yüzde 25,9 oranında artış göstererek 372,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla, maliyet odaklı bir yaklaşımla mevduat-dışı borçlanma olanaklarından da faydalanan İş Bankası, yakın zamanda, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 19 ülkeden 33 bankanın katılımıyla imzalanan anlaşma ile birlikte, 2020 yılında sendikasyon kredileri yoluyla toplamda 1,6 milyar dolar tutarında kaynak temin etti.