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Türkiye İş Bankası, sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda geliştirdiği “Geleceğe Orman” uygulamasını hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, banka müşterileri İşCep uygulaması üzerinden Geleceğe Orman’a katılarak, çevreye duyarlı bankacılık işlemlerinin yanı sıra gündelik hayatlarındaki aktiviteleri karşılığında da karbon puanı kazanabilecekler.

Kazanılan puanlar belli bir limite ulaştığında müşteriler adına TEMA Vakfı aracılığıyla fidan dikimi yapılacak. Geleceğe Orman uygulaması kapsamında ilk üç yılda toplam 1 milyon adet fidan dikimi yapılması öngörülüyor.

'ÇEVRE DUYARLILIĞINI FİDAN DİKİMİ İLE ÖDÜLLENDİRİYORUZ'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çevre konusunda TEMA Vakfı ile iş birliğimiz çok eskilere dayanıyor. “81 İlde 81 Orman” projesi çerçevesinde 81 ilimizde yaklaşık 1.500 hektar alana 2 milyon 205 bin adet fidan dikildi. Yeni uygulamamız Geleceğe Orman ile müşterilerimizle el ele vererek karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Müşterilerimizin çevreye duyarlı yaklaşımlarını destekliyor, yazılı ekstre almamak, bisiklet kullanmak, yürüyüş yapmak gibi bilinçli adımlarında karbon puanı kazanmalarını sağlıyor, müşterilerimizin bu çabalarını fidan dikimi ile ödüllendiriyoruz" dedi.