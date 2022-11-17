İş Bankası’ndan çevreci işletme kredisi

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemleri, ISO50001 Enerji Yönetim Sistemleri, ISO24518 Su ve Atık Su Hizmetleri, ISO14046 Su Ayak İzi Doğrulama, Organik Tekstil Sertifikası, Ekoetiket ya da Sıfır Atık Belgesi (altın, gümüş, platin) gibi sertifikalara sahip olan gerçek kişi tacir ve KOBİ’ler, çevresel koşulları dikkate alarak yaptıkları yatırımlar ve üretimler sayesinde uygun şartlarla işletme kredisi imkanına ulaşabilecek.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, krediyle, çevre konusunda farkındalığı olan, hammaddeden tüketiciye sunulan son ürüne kadar sürecin her evresinde çevresel etmenleri gerekli tedbirlerle kontrol altına alarak, çevreye verilebilecek zararı en aza indirmeyi amaçlayan müşterilere özel bir finansman olanağı sunduklarını vurguladı. Erdem, “Enerji verimliliğinden atık yönetimine kadar, farklı alanlardaki faaliyetlerin yaratacağı olumsuz etkileri azaltmak için gerekli önlemleri alan işletmeleri desteklemek önemli. Biz de sunduğumuz kredi ile çevre duyarlılığını teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını sağlamak için sürdürülebilirlik kapsamındaki sertifikalara sahip işletmelerin finansman ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyoruz. Portföyümüzü net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda taahhüdümüzle uyumlu hale getirme hedefimize yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeye, sürdürülebilirliğe destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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