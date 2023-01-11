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Haberler Para Bankacılık İş Bankası’ndan çalışanlarına zam!

2023 yılı için çalışanlarına ortalama olarak yüzde 51,28 oranında zam yaptı

İş Bankası yönetimi çalışanlara 2023 yılı için ortalama olarak yüzde 51,28 oranında zam yaptı. Ayrıca çalışanlara aylık verilen 2000 TL Maxi Puan da 3285 TL'ye çıkarıldı. Böylece zam oranı yüzde 67'ye ulaşmış oldu.

Giriş: 11.01.2023 - 09:17 | Güncelleme: ABONE OL
İş Bankası’ndan çalışanlarına zam!
HABERTURK.COM

Yeni yılda gerçekleşen asgari ücret zammı ile birlikte bankacılık sektörü maaşları ile asgari ücret arasındaki makas neredeyse tamamen kapanmıştı.

Önde gelen bankalardan Türkiye İş Bankası ise çalışanlarına önemli bir zam yaparak koşullarını iyileştirme kararı aldı. Tüm personeline enflasyonu üzerinde zam yaptı. Banka,i yemek ücretini ise günlük 128 liraya çıkartırken en düşük çalışanının maaşını ise yan ödemelerle birlikte 18 bin liraya yükseltti.

HEM ZAM ORANINDA HEM PUANDA ARTIŞ

İş Bankası’nda toplu iş sözleşmesi gereği bu ay yapılması gereken enflasyon farkı ödemeler sendikanın itirazı ve banka yönetimini kabul etmesiyle birlikte %15,40 olan zam oranı yüzde 51.28’e yükseltildi.

Banka yine her ay personeline verdiği ve alışverişte kullandığı 2 bin liralık puanı ise %64 oranında artırarak 3285 TL'ye çıkarttı.

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