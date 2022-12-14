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Türkiye İş Bankası'nda üst düzey bir atama gerçekleşti. Buna göre, bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine, 1996'dan beri İş Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Celayir atandı.

Yapılan açıklamaya göre, hali hazırda bankanın Gaziantep Kurumsal Şube Müdürü olarak görev yapan Mehmet Celayir’in atama kararı, İş Bankası'nın Yönetim Kurulu toplantısında alındı.

Açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mehmet Celayir'in atanmasına karar verildi" denildi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Mehmet Celayir, 1996 yılında İş Bankası Elazığ Şubesi’nde Memur olarak göreve başladı.

Şube Müdürlüğü, Bölge Müdür Yardımcılığı, Kredi Bölge Müdürlüğü, Ticari Şube Müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2017 yılında Ticari Bankacılık Satış Müdürü olarak atandı.

Mehmet Celayir, Temmuz 2020’den bu yana Gaziantep Kurumsal Şube Müdürlüğü görevini sürdürüyordu.