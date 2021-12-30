İş Bankası ve Visa'dan uçuş kartı işbirliği

Türkiye İş Bankası, Visa işbirliğiyle müşterilerine yeni bir uçuş kartı sunmaya başladığını açıkladı. Verilen bilgiye göre, seyahat severlere daha yüksek oranda mil kazandıran Maximiles Black ile, ücretsiz uçak biletine daha hızlı ulaşma imkanı tanınıyor. Ayrıca Maximiles Black sahiplerinin İş Bankası’ndaki varlık birikiminin arttıkça mil kazanım oranlarının da arttığı kaydedildi
Öte yandan, kart kullananların, bölge ve yolcu kotası olmadan, sabit mil tutarlarına ulaşmak zorunda kalmadan uçak bileti fiyatı kadar mil hesabı üzerinden biriktirdikleri MaxiMilleri ile veya mil biriktirmeyi beklemeden avans millerle uçabildikleri aktarıldı.
İş Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, yaptığı açıklamada, "Ödeme sistemleri alanındaki gücümüzü, dijitalleşmenin getirdiği değişimler ve ekonomideki gelişmeler sonucu, bireylerin farklı ihtiyaçları ve beklentilerine her daim cevap verecek şekilde kullanıyoruz. Maximiles Black ve Visa Signature özelliği ile seyahat etmeyi, farklı destinasyonlarda farklı deneyimler yaşamayı isteyenlere Maximiles Black programı altında bambaşka bir dünya yaratacağız" diye konuştu.
Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de, "İş Bankası Maximiles Black programı, Visa Signature özelliği sayesinde kart hamillerine hem uçtan uca seyahat deneyimleri hem de günlük hayatlarında çeşitli ayrıcalıklar sağlıyor. İş Bankası işbirliğiyle Visa’nın Avrupa’daki ilk Signature kartını Türkiye’de hayata geçirmekten ve seyahat severleri kendilerine özel tasarlanmış faydalarla buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.
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