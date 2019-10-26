Türkiye İş Bankası ile Türkiye Girişimcilik Vakfı (Girvak) girişimcilik alanında güç birliği yaptıklarını duyurdu.

İki kurumun iş birliğinin, girişimcilik ruhunun daha genç yaşlardan geliştirilip, gençleri bu yolda cesaretlendirme amacını taşıdığı belirtildi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, günümüz üretim ağının önemli oyuncuları haline gelen girişimcileri desteklemeyi değer yaratmak adına bir vazife olarak gördüklerini belirterek, "Hayata atılmaya çalışan bir girişimin en büyük ihtiyacı olan müşteriye ulaşmaları adına gerek bankamızın gerek iştiraklerimizin müşteri ağı ile girişimleri buluşturuyoruz" dedi.

Girişimciliği daha genç yaşlarda cesaretlendirmek adına genç kitlelerle temas etmenin büyük önem taşıdığını söyleyen Sezen, "Girvak toplumdan beslenerek büyüyen girişimciliğin, topluma değer katarak geri dönmesini sağlıyor. Bu şekilde de başarı ölçeklendirilebiliyor. Bu kapsamda insana yatırım yapma, topluma geri verme konularında iki kurumun ilkelerinin, anlayışlarının örtüştüğünü gördük ve girişimcilik faaliyetlerimizin kapsama alanını genişletmek amacıyla Girvak ile bir araya geldik" diye konuştu.

İşbirliği kapsamında genç girişimcilerin Girvak fellow’ları ile karşılıklı olarak birçok çalışma gerçekleştirdiğini kaydeden İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "İş Bankası yöneticileri ile Girvak fellow’larının bir araya geldiği farklı etkinliklerde genç girişimcilerimize verdiğimiz tavsiyeler ile onların girişimcilik yolculuklarına ışık tutmaya, fikirlerini geliştirmeleri için ilham vermeye çalıştık. Yaptığımız ortak çalışmalar sadece girişimcilik boyutu ile sınırlı kalmadı, onlarla gençlik bankacılığına yönelik ürün ve hizmetler geliştirme konusunda da birlikte çalıştık. Birlikte yarattıklarımızdan sonra oluşan karşılıklı memnuniyet sonrası, Nisan ayında başlayan işbirliğini 2020 yılında da devam ettirme konusunda anlaştık" ifadesini kullandı.

'FİKRE DEĞİL İNSANA YATIRIM YAPIYORUZ'

İşbirliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Girvak Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ise, "2014 yılından beri Türkiye’de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Girişimcilik, kalkınma için çok önemli bir kaldıraç. Son 10 yılda artan girişimcilerin istihdam ve büyüme için önemli bir araç olduklarını görüyoruz" dedi.

Vakfın ana programı olan Fellow Programı ile Türkiye’de girişimcilik kültürünü geliştirmek için 17-24 yaşları arasındaki gençlerle birlikte çalıştıklarını kaydeden Afra, "Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı, üniversite gençlerine ilham vermeyi ve gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Programın ana amacı girişimcilik potansiyeli olan gençleri desteklemek olduğu için fikre değil insana yatırım yapıyoruz. Hedefimiz üniversite bitirip girişimci olmak istediğini söyleyen genç oranı yüzde 30’lara kadar çıkarabilmek" diye konuştu.