26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İş Bankası ile Türkiye Girişimcilik Vakfı (Girvak) girişimcilik alanında güç birliği yaptıklarını duyurdu.
İki kurumun iş birliğinin, girişimcilik ruhunun daha genç yaşlardan geliştirilip, gençleri bu yolda cesaretlendirme amacını taşıdığı belirtildi.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, günümüz üretim ağının önemli oyuncuları haline gelen girişimcileri desteklemeyi değer yaratmak adına bir vazife olarak gördüklerini belirterek, "Hayata atılmaya çalışan bir girişimin en büyük ihtiyacı olan müşteriye ulaşmaları adına gerek bankamızın gerek iştiraklerimizin müşteri ağı ile girişimleri buluşturuyoruz" dedi.
Girişimciliği daha genç yaşlarda cesaretlendirmek adına genç kitlelerle temas etmenin büyük önem taşıdığını söyleyen Sezen, "Girvak toplumdan beslenerek büyüyen girişimciliğin, topluma değer katarak geri dönmesini sağlıyor. Bu şekilde de başarı ölçeklendirilebiliyor. Bu kapsamda insana yatırım yapma, topluma geri verme konularında iki kurumun ilkelerinin, anlayışlarının örtüştüğünü gördük ve girişimcilik faaliyetlerimizin kapsama alanını genişletmek amacıyla Girvak ile bir araya geldik" diye konuştu.
İşbirliği kapsamında genç girişimcilerin Girvak fellow’ları ile karşılıklı olarak birçok çalışma gerçekleştirdiğini kaydeden İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "İş Bankası yöneticileri ile Girvak fellow’larının bir araya geldiği farklı etkinliklerde genç girişimcilerimize verdiğimiz tavsiyeler ile onların girişimcilik yolculuklarına ışık tutmaya, fikirlerini geliştirmeleri için ilham vermeye çalıştık. Yaptığımız ortak çalışmalar sadece girişimcilik boyutu ile sınırlı kalmadı, onlarla gençlik bankacılığına yönelik ürün ve hizmetler geliştirme konusunda da birlikte çalıştık. Birlikte yarattıklarımızdan sonra oluşan karşılıklı memnuniyet sonrası, Nisan ayında başlayan işbirliğini 2020 yılında da devam ettirme konusunda anlaştık" ifadesini kullandı.
'FİKRE DEĞİL İNSANA YATIRIM YAPIYORUZ'
İşbirliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Girvak Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ise, "2014 yılından beri Türkiye’de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Girişimcilik, kalkınma için çok önemli bir kaldıraç. Son 10 yılda artan girişimcilerin istihdam ve büyüme için önemli bir araç olduklarını görüyoruz" dedi.
Vakfın ana programı olan Fellow Programı ile Türkiye’de girişimcilik kültürünü geliştirmek için 17-24 yaşları arasındaki gençlerle birlikte çalıştıklarını kaydeden Afra, "Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı, üniversite gençlerine ilham vermeyi ve gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Programın ana amacı girişimcilik potansiyeli olan gençleri desteklemek olduğu için fikre değil insana yatırım yapıyoruz. Hedefimiz üniversite bitirip girişimci olmak istediğini söyleyen genç oranı yüzde 30’lara kadar çıkarabilmek" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!