İş Bankası üst yönetiminde değişiklik

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Sezgin Yılmaz ve Serkan Uğraş Kaygalak, genel müdür yardımcılığı görevine getirildi.
Yeni atamalar kapsamında Sezgin Yılmaz, Bankacılık Temel Operasyonları, Dış İşlemler ve Ticari Kredi Operasyonları, İç Operasyonlar, İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi, Destek Hizmetleri ve Satın Alma bölümlerinden; Serkan Uğraş Kaygalak, Kartlı Ödeme Sistemleri, Bireysel Kredi ve Kart Operasyonları, Sermaye Piyasaları, Özel Bankacılık Pazarlama ve Satış bölümlerinden sorumlu olacak.
SEZGİN YILMAZ
Kırcaali’de 1975 yılında doğan Sezgin Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında Banka’nın Bursa Şubesi’nde Memur olarak göreve başlayan Yılmaz, çeşitli kademelerdeki görevlerinin ardından 2012’de KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Kayseri Bölge Müdürü, 2015’te KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü İzmir Merkez I. Bölge Müdürü olarak atandı. Daha sonra sırasıyla KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış Bölümü İzmir Merkez II. Bölge Satış Müdürü, Destek Hizmetleri ve Satın Alma Müdürü, Satın Alma Müdürü olarak görev yaptı. 29 Mart 2019 tarihinde İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilen Sezgin Yılmaz, Temmuz 2020’de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
SERKAN UĞRAŞ KAYGALAK
Bingöl’de 1975 yılında doğan Serkan Uğraş Kaygalak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Kaygalak, 2006’da Hazine Bölümü’ne Müdür Yardımcısı olarak atandı. Daha sonra sırasıyla Tarsus/Mersin Şube Müdürü ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kaygalak, 2013’te Kartlı Ödeme Sistemleri Müdürü oldu. Serkan Uğraş Kaygalak, Temmuz 2020’de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
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