Türkiye İş Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı’nın özel sektör temsilcisi PROPARCO’dan 25 milyon Euro tutarında, 10 yıl vadeli kredi temin etti. PROPARCO’dan sağladığı üçüncü kaynak olan kredi ile İş Bankası, tarım ve tarım endüstrisi sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmaların enerji ve kaynak verimliliği sağlamaya yönelik aktivitelerinin orta ve uzun vadeli finansmanına destek verecek.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, “Türkiye ekonomisi için kritik olan sektörlerden tarım ve tarım endüstrisi sektörlerinin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda PROPARCO ile işbirliğimizi, bu yeni kaynak sayesinde Türkiye ekonomisine fayda sağlayacak şekilde artırarak devam ettirmekten memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu kaynak ile çiftçilerimizin ve tarım endüstrisinin finansmana erişiminin sağlanmasıyla, tarımda enerji ve kaynak verimliliği konularındaki farkındalığın artacağına ve sürdürülebilir büyümeye önemli katkı sağlanacağına inanıyoruz” dedi.
PROPARCO’nun Türkiye temsilcisi Jean-Gabriel Dayre ise şöyle konuştu:“İş Bankası ile uzun yıllardır süren işbirliğimizi, 10 yıl vadeli bu yeni kredi ile yenilemekten gurur duyuyoruz. İş Bankası, ulusal düzeyde yaygın erişilebilirliği ile Türkiye’nin önde gelen finansal kuruluşlarından birisi. Tarım sektöründe enerji ve kaynak verimliliğini teşvik etmeye odaklı bu kredi ile İş Bankası’nın Türkiye’nin kırsal bölgelerindeki fonlama ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz.”
İş Bankası, yurt içinde tekstilden kimyaya, gıdadan akaryakıta pek çok sanayi kuruluşunun önemli girdi ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra, dış ticarette önemli bir hacim oluşturması bakımından da özel öneme sahip olan tarım sektörünü ülke çapında geniş şube ağıyla desteklemeyi öncelikli bir görev olarak görüyor. Banka, sürdürülebilir, güvenli ve katma değerli tarımsal üretime katkı sağlamaya önem ve hassasiyetle devam edecektir.
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