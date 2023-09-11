Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş Bankası şirketleri uzaktan müşterisi yapacak - İş-Yaşam Haberleri

        İş Bankası şirketleri uzaktan müşterisi yapacak

        Uzaktan müşteri olma başvurularını ve bu yolla edinilen müşteri sayısını 2023'ün ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2 kat artıran Türkiye İş Bankası, görüntülü görüşmeyle müşteri olma kolaylığını bireysel ve gerçek kişi tacirlerden sonra ticari şirketler için de sunmaya başladı. Bu hizmet ile şirketler de iş yerlerinden ayrılmadan İş Bankası müşterisi olabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şirketler uzaktan müşterisi olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        İş Bankası, güçlü dijital bankacılık altyapısı ile 15 milyona yaklaşan dijital müşterisinin finansal ihtiyaçlarını oluştuğu anda karşılamak üzere, görüntülü görüşmeyle müşteri olma hizmetini genişletiyor.

        Uzaktan müşteri olma başvurularını ve bu yolla edinilen müşteri sayısını, bu yılın ilk yarısında 2022’nin ilk yarısına kıyasla 2 kat artıran banka, bireysel ve gerçek kişi tacirlerin ardından ticari şirketler için de İşCep’ten görüntülü görüşme ile banka müşterisi olma hizmetini sunmaya başladı.

        İşCep’te yer alan “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliği ile tek ortaklı Limited Şirketler bankaya herhangi bir evrak, ıslak imzalı belge sunmadan müşteri olabilecek.

        REKLAM

        Ayrıca 1 yıl boyunca İşCep ve İnternet Şubesi’nden havale ve EFT işlemlerini ücretsiz yapabilecek ve hisse senedi komisyon avantajından faydalanabilecek.

        “Dijital kanallarımızda uçtan uca, pürüzsüz bir deneyim yaşatıyoruz”

        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, dijital dünyada hızla harekete geçmenin, inovatif çözümlerle müşterilere hayatlarını kolaylaştıran hizmetler sunmanın öncelikleri olduğunu belirtti.

        Lüle, "Aktif müşterilerimizin yüzde 82’si dijital bankacılığı kullanıyor. Yılın ikinci çeyreği itibarıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre İşCep müşteri sayımız yüzde 23, dijital müşteri sayımız yüzde 32 artış gösterdi. Uzaktan müşteri olmak için aldığımız başvurular ve bu şekilde edindiğimiz müşteri sayımızdaki artışlarla birlikte her 2 müşterimizden birini dijitalden kazanır hale geldik. Servis bankacılığına yönelik hazırlıklarımızı bütün hızıyla sürdürüyor, bu anlamda dijitalden müşteri kazanımımızı 3'üncü parti platformlara taşıyacak teknolojileri geliştiriyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Habertürk Anasayfa