İş Bankası Resim Müzesi geliyor

İstiklal Caddesi’nde uzun yıllar Türkiye İş Bankası’nın Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli binanın resim müzesi olarak hizmet vermesi için restorasyon inşaatı devam ediyor. Projesi Teğet Mimarlık’ın imzasını taşıyan binanın inşaat çalışmaları devam ederken, müze hazırlıkları da İş Sanat tarafından başlatıldı.

Müzenin kurucu küratörlüğüne, mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu getirildi. Burçak Madran müzeolojik konularda danışman olarak görev alırken, İş Sanat’ın plastik sanatlar danışmanı Prof. Rahmi Aksungur da müze hazırlık çalışmalarında önemli bir rol üstleniyor.

Prof. Dr. Gül İrepoğlu

Kurucu küratör Prof. Dr. Gül İrepoğlu, koleksiyon kitabını da yazıyor

Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Hikmet Onat’a, 950’yi aşkın sanatçının 2.500’den fazla eseriyle ülkemizin en geniş özel koleksiyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası koleksiyonundan eserlerin sergileneceği müzenin kurucu küratörü olarak görevlendirilen Prof. Dr. İrepoğlu, müzenin kalıcı ve ilk geçici sergilerini hazırlayacak ve İş Bankası Resim Koleksiyonu ile ilgili kapsamlı bir esere de imza atacak.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Prof. Dr. Gül İrepoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde akademik hayatını sürdürdü. 2006-2012 yılları arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras Komitesi Başkanı olarak da görev yapan Prof. Dr. İrepoğlu’nun 15 farklı dile çevrilmiş, kurgu ve kurgu dışı pek çok kitabı bulunuyor.

Burçak Madran

Binanın bir müze olarak yapılandırılması konusunda ise müzeolog ve tasarımcı Burçak Madran, İş Sanat’a destek olacak. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun olan Madran, Aix-Marseille Üniversitesi’nde Kültürel Miras alanında yüksek lisans yaptı. 2019 yılından bu yana Uluslararası Müzeler Konseyi, Arkeoloji ve Tarih Müzeleri Uluslararası Komitesi Başkanı da olan Burçak Madran, Türkiye İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin kuruluşlarında da çeşitli görevler üstlendi.

Uzun yıllardır İş Sanat’ın plastik sanatlar alanında danışmanlığını sürdüren, Türk heykel sanatına kattığı kendine özgü üslubuyla tanınan, MSGSÜ eski rektörlerinden, heykeltıraş Prof. Rahmi Aksungur da müze çalışmalarında görev alıyor. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi (MSGSÜ) Heykel Bölümü’nden mezun olan Prof. Aksungur, diploma projesiyle Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldüğü üniversitede akademik hayatını sürdürdü. Prof. Aksungur’un eserleri çeşitli özel ve kamusal mekânlarda sergilendiği gibi, ulusal ve uluslararası pek çok koleksiyonda yer alıyor.

Prof. Rahmi Aksungur

Uzun soluklu ve yoğun bir hazırlık dönemi

Müzikten plastik sanatlara, müzecilikten arkeolojik çalışmaların desteklenmesine kültür - sanatın pek çok alanında faaliyet gösteren İş Sanat’ın çatısı altında 2022 yılsonunda ziyarete açılması planlanan müzeyle birlikte Beyoğlu’nun sanat rotasına önemli bir durak daha eklenecek. Beyoğlu’ndaki tarihi binanın ev sahipliği yapacağı müze için İş Sanat ekibi uzun soluklu ve yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor.