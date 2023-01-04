İş Bankası'ndan pay alımı yetkisi

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İş Bankası Yönetim Kurulu, 3 milyar lirayı geçmemek kaydıyla borsada işlem gören ortaklıklardan pay alınması için Genel Müdürlüğe yetki verdi.

Bankadan KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 3 milyar TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2023 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

Bu yetki herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, satın alınması ve gerektiğinde satılması konularında Bankamız idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir."