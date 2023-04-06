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İş Bankası'ndan yeni KOBİ müşterilerine sıfır faizli kredi

İş Bankası, yeni müşterisi olan gerçek kişi tacirlere ve KOBİ'lere sıfır faizli kredi sunduğunu bildirdi

Giriş: 06.04.2023 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
İş Bankası'ndan yeni KOBİ müşterilerine sıfır faizli kredi
HABERTURK.COM

İş Bankası, bu yıl yeni müşterisi olan veya ürün ve hizmet kullanımını aktifleştiren gerçek kişi tacirlere ve KOBİ’lere 'Hoş Geldin Kredisi' ile sıfır faizli kredi imkânı sağlıyor.

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre 28 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında 50.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli kredi kullanılabiliyor. Hoş Geldin Kredisi’nden yararlanan yeni müşteriler, 1 yıl boyunca İnternet Şubesi ve İşCep üzerinden yapacakları 100 adet havale ve 100 adet EFT işlemi, 2 adet 10 yapraklı çek karnesi ve 10 adet çek tahsilatı içeren Hoş Geldin Paketi’ne de ücretsiz sahip olabiliyor.

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