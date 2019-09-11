Türkiye İş Bankası, ülke ekonomisi için önemli sektörlerden biri olan tarım alanında teknolojiye dayalı yenilikçi uygulamaları bulmak ve bu girişimlerin ölçeklenmelerine katkı sağlamak amacıyla “Tarım Girişimciliği Yarışması” düzenleyeceğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, girişimlerin, tarım ile ilgili projelerinin detaylarını yazarak, başvurularını 1 Ekim 2019 tarihine kadar yapabilecekleri kaydedildi.

Yarışma sonunda yapılacak jüri sunumlarının ardından seçilecek girişimlerin ise, Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’na girmeye hak kazanacakları bilgisi verildi.

'TARIM GİRİŞİMLERİ İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL'

Sürdürülebilir ve yeni dönemin gereklerine uygun bir tarımın ancak teknolojiyi kullanarak ve yenilikçi bir yaklaşım ile yapılabileceğini vurgulayan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "Bugüne kadar her dönemin en önemli sektörlerinden biri olan tarım sektöründeki yeni girişimlerin ortaya çıkarılması, ölçeklenmesi ve potansiyel iş alanlarıyla buluşturulması büyük önem taşıyor. Ülkemizde tarım alanına yönelik girişimlerin, girişimcilik ekosistemindeki yeri henüz istenilen düzeyde değil. Bu anlamda, düzenlediğimiz yarışma sayesinde Türkiye’nin yenilik iklimine tarım sektörü ile katkı yaratacağımıza inanıyoruz" dedi.

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu ve 2017 yılından bu yana sürdürülen Workup Girişimcilik Programı, Temmuz ayında başlayan 5'inci dönemine başladı. 12 girişimin yoluna devam ettiği programda, şimdiye kadar tamamlanan 4 dönemde toplam 40 girişim mezun oldu.