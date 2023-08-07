İş Bankası'ndan güneş enerjisi santrali yatırımlarına destek

REKLAM advertisement1

İş birliği ile ilgili bankadan şu bilgiler paylaşıldı:

"İş Bankası müşterilerine, GES kurulumlarında hem finansman desteği hem de indirim avantajı sunulan iş birliğiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına erişimin kolaylaşması ve yatırım maliyetlerinde avantajın sağlanması amaçlanıyor.

İş Bankası, Solarçatı tarafından kurulacak "Güneş Enerjisi Santralleri"ne (GES) İş´te Güneş Kredisi ile avantajlı finansman desteği sağlıyor. KOBİ´ler, iş birliği sayesinde, finansman desteğine ek olarak Solarçatı tarafından yapılacak güneş enerjisi santrali kurulumuna, yüzde 5 indirim fırsatıyla sahip oluyor."